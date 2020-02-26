26.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
economics, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Украина, финансы
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Доверия Зе-правительству – ноль: украинский агросектор уходит в тень


Несмотря на хороший урожай, сельское хозяйство Украины в 2019 году практически не увеличило объем производства, что можно объяснить уходом аграрных предприятий в тень.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заслуженный экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Аграрный сектор, при очередных рекордных урожаях 2019 года и экспорта, по статистике показывает рост лишь в 1,2%. При всех этих рекордах.

Что это означает? Что аграрный экспорт массово идет в тень. Не доверяют наши аграрии, выплачивая налоги в бюджет и видя как эти налоги использует правительство.

То есть, это – прямое недоверие работе правительства. Внутреннее недоверие своих налогоплательщиков и внешнее недоверие, в данном случае, МВФ, который откладывает уже не первый раз подписание новой программы с Украиной.

Вот вам прямые результаты лишь полугода работы этого нового правительства Украины», – заключил экономист.

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