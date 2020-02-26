Доверия Зе-правительству – ноль: украинский агросектор уходит в тень

26.02.2020, Киев, Игорь Петров

Несмотря на хороший урожай, сельское хозяйство Украины в 2019 году практически не увеличило объем производства, что можно объяснить уходом аграрных предприятий в тень.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заслуженный экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Аграрный сектор, при очередных рекордных урожаях 2019 года и экспорта, по статистике показывает рост лишь в 1,2%. При всех этих рекордах.

Что это означает? Что аграрный экспорт массово идет в тень. Не доверяют наши аграрии, выплачивая налоги в бюджет и видя как эти налоги использует правительство.

То есть, это – прямое недоверие работе правительства. Внутреннее недоверие своих налогоплательщиков и внешнее недоверие, в данном случае, МВФ, который откладывает уже не первый раз подписание новой программы с Украиной.

Вот вам прямые результаты лишь полугода работы этого нового правительства Украины», – заключил экономист.