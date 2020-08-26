Дрейф Лукашенко в сторону Москвы оставит украинские танки без дизеля

26.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Сближение Белоруссии с Россией может обернуться большими проблемами для Украины.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что происходящие в соседней республике процессы говорят о том, что Белоруссия будет «дрейфовать» в сторону России, а Украина от этого может потерять поставки дешевого топлива, оказаться без переговорной площадки в Минске и транспортной логистики в Россию через территории Белоруссии.

«Дрейф «батьки» в сторону России абсолютно очевиден, неизбежен. Для Украины это будут очень большие проблемы. Во-первых, в экономическом плане, ведь чьего производства горючее поступало в Вооруженные Силы, чем заправлялись наши танки? С Мозурского нефтеперерабатывающего завода, который недалеко от наших границ находится.

Соответственно, если усилится российское присутствие и влияние России на политику, то это тот краник, который может в любой момент перекрыться. Или цены окажутся (выше). Логистика – по-прежнему летают через Минск в Москву. Не будем забывать, что Минск – это переговорная площадка по Донбассу…

Интерес Украины в том, чтобы Белоруссия была относительно стабильной, спокойной страной, с которой у нас хорошие экономические и политические отношения», – заявил Золотарев.