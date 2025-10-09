Друг Эрдоган колеблется. Партнёр Трамп теснит Россию теперь и в Турции

Олег Кравцов.  
09.10.2025 09:53
  (Мск) , Москва
Просмотров: 512
 
Дзен, Россия, США, Турция, Энергетика


Турция планирует сократить поставки российского газа на фоне роста импорта СПГ из США. Об этом пишет американское агентство «Рейтер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Указывается, что к концу 2028 года страна будет покрывать более половины своих потребностей в энергии за счёт увеличения внутреннего производства и роста импорта сжиженного природного газа из США.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Рейтер» считает, что «такой сдвиг может лишить Россию одного из ее последних крупных энергетических рынков в Европе».

Отмечается, что в ходе последней встречи Дональд Трамп настоятельно рекомендовал президенту Турции Реджепу Эрдогану сократить закупки российского топлива.

«Турция дала понять, что она воспользуется (мировым) изобилием СПГ», — сказал Сохбет Карбуз из базирующейся в Париже Средиземноморской ассоциации по энергетике и климату.

Россия остается крупнейшим поставщиком газа в Турцию, однако ее доля на рынке сократилась с более чем 60 процентов два десятилетия назад до 37 процентов в первой половине 2025 года, поскольку большинство стран ЕС прекратили импорт после начала СВО.

Американское агентство, ссылаясь на свои данные, пишет, что долгосрочные контракты России на поставку 22 миллиардов кубометров газа в год по трубопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток» подходят к концу.

Карбуз прогнозирует, что Турция, вероятно, возобновит некоторые из этих контрактов, но будет стремиться к меньшим объемам и более гибким условиям для дальнейшей диверсификации поставок энергоносителей.

Кроме того, Турция заключила несколько соглашений об импорте СПГ с американскими поставщиками на сумму 43 миллиарда долларов, включая 20-летнее соглашение с Mercuria, подписанное в сентябре. Общая мощность терминалов СПГ страны в настоящее время составляет 58 миллиардов кубометров в год — этого достаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса.

«Рейтер» считает, что по мере роста объемов добычи и импорта СПГ в Турции государственная энергетическая компания BOTAS может фактически прекратить закупки российского газа в течение двух-трех лет.

«Этого не произойдет, поскольку российский газ конкурентоспособен по цене и создает излишки, которые BOTAS может использовать для давления на других поставщиков», — считает Алексей Белогорьев из московского Института энергетики и финансов.

А вот министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар ​​заявил в октябрьском интервью, что Турция должна закупать газ у всех доступных поставщиков, включая Россию, Иран и Азербайджан, но признал, что американский СПГ представляет собой более дешевую альтернативу.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить