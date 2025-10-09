Друг Эрдоган колеблется. Партнёр Трамп теснит Россию теперь и в Турции
Турция планирует сократить поставки российского газа на фоне роста импорта СПГ из США. Об этом пишет американское агентство «Рейтер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Указывается, что к концу 2028 года страна будет покрывать более половины своих потребностей в энергии за счёт увеличения внутреннего производства и роста импорта сжиженного природного газа из США.
«Рейтер» считает, что «такой сдвиг может лишить Россию одного из ее последних крупных энергетических рынков в Европе».
Отмечается, что в ходе последней встречи Дональд Трамп настоятельно рекомендовал президенту Турции Реджепу Эрдогану сократить закупки российского топлива.
«Турция дала понять, что она воспользуется (мировым) изобилием СПГ», — сказал Сохбет Карбуз из базирующейся в Париже Средиземноморской ассоциации по энергетике и климату.
Россия остается крупнейшим поставщиком газа в Турцию, однако ее доля на рынке сократилась с более чем 60 процентов два десятилетия назад до 37 процентов в первой половине 2025 года, поскольку большинство стран ЕС прекратили импорт после начала СВО.
Американское агентство, ссылаясь на свои данные, пишет, что долгосрочные контракты России на поставку 22 миллиардов кубометров газа в год по трубопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток» подходят к концу.
Карбуз прогнозирует, что Турция, вероятно, возобновит некоторые из этих контрактов, но будет стремиться к меньшим объемам и более гибким условиям для дальнейшей диверсификации поставок энергоносителей.
Кроме того, Турция заключила несколько соглашений об импорте СПГ с американскими поставщиками на сумму 43 миллиарда долларов, включая 20-летнее соглашение с Mercuria, подписанное в сентябре. Общая мощность терминалов СПГ страны в настоящее время составляет 58 миллиардов кубометров в год — этого достаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса.
«Рейтер» считает, что по мере роста объемов добычи и импорта СПГ в Турции государственная энергетическая компания BOTAS может фактически прекратить закупки российского газа в течение двух-трех лет.
«Этого не произойдет, поскольку российский газ конкурентоспособен по цене и создает излишки, которые BOTAS может использовать для давления на других поставщиков», — считает Алексей Белогорьев из московского Института энергетики и финансов.
А вот министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил в октябрьском интервью, что Турция должна закупать газ у всех доступных поставщиков, включая Россию, Иран и Азербайджан, но признал, что американский СПГ представляет собой более дешевую альтернативу.
