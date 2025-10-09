Друг Эрдоган колеблется. Партнёр Трамп теснит Россию теперь и в Турции

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Турция планирует сократить поставки российского газа на фоне роста импорта СПГ из США. Об этом пишет американское агентство «Рейтер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Указывается, что к концу 2028 года страна будет покрывать более половины своих потребностей в энергии за счёт увеличения внутреннего производства и роста импорта сжиженного природного газа из США.

«Рейтер» считает, что «такой сдвиг может лишить Россию одного из ее последних крупных энергетических рынков в Европе».

Отмечается, что в ходе последней встречи Дональд Трамп настоятельно рекомендовал президенту Турции Реджепу Эрдогану сократить закупки российского топлива.

«Турция дала понять, что она воспользуется (мировым) изобилием СПГ», — сказал Сохбет Карбуз из базирующейся в Париже Средиземноморской ассоциации по энергетике и климату.

Россия остается крупнейшим поставщиком газа в Турцию, однако ее доля на рынке сократилась с более чем 60 процентов два десятилетия назад до 37 процентов в первой половине 2025 года, поскольку большинство стран ЕС прекратили импорт после начала СВО.

Американское агентство, ссылаясь на свои данные, пишет, что долгосрочные контракты России на поставку 22 миллиардов кубометров газа в год по трубопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток» подходят к концу.

Карбуз прогнозирует, что Турция, вероятно, возобновит некоторые из этих контрактов, но будет стремиться к меньшим объемам и более гибким условиям для дальнейшей диверсификации поставок энергоносителей.

Кроме того, Турция заключила несколько соглашений об импорте СПГ с американскими поставщиками на сумму 43 миллиарда долларов, включая 20-летнее соглашение с Mercuria, подписанное в сентябре. Общая мощность терминалов СПГ страны в настоящее время составляет 58 миллиардов кубометров в год — этого достаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса.

«Рейтер» считает, что по мере роста объемов добычи и импорта СПГ в Турции государственная энергетическая компания BOTAS может фактически прекратить закупки российского газа в течение двух-трех лет.

«Этого не произойдет, поскольку российский газ конкурентоспособен по цене и создает излишки, которые BOTAS может использовать для давления на других поставщиков», — считает Алексей Белогорьев из московского Института энергетики и финансов.

А вот министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар ​​заявил в октябрьском интервью, что Турция должна закупать газ у всех доступных поставщиков, включая Россию, Иран и Азербайджан, но признал, что американский СПГ представляет собой более дешевую альтернативу.