«Другая Украина будущего»: есть надежда даже среди черной ночи

В кривом зеркале украинской социологии иногда можно увидеть реальное лицо украинского общества. Так произошло, в частности, в ходе опроса, проведенного в преддверии дня конституции Украины Vox Ukraine – конторой, связанной с соросовским фондом «Возрождение». Если верить его итогам, то 43% украинцев заявили, что в их стране распространен нацизм.

Всего было опрошено 1793 человека. С утверждением, что «в Украине мало распространена нацистская и/или неонацистская идеология» не согласились 43% жителей Украины и 36% украинцев за рубежом. В селах считают нацизм распространенным 53%, в городах от 0,5 млн – 33%.

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В целом организаторы опроса продемонстрировали то, что хотели. А именно – что украинцы все меньше подвержены российской пропаганде. В частности, лишь 16% пользуются иностранными источниками в интернете. Большинство ориентируется на украинский интернет и украинские СМИ. Оппозиционные партии и медиа, такие как «каналы Медведчука», Зеленский запретил еще полтора года назад, а сегодня по официальным данным зашкаливающие 82% посполитых считают это правильной мерой – «борьбой с коллаборационистами, которые угрожают безопасности Украины».

С другой стороны с этим же опросом вышел форменный конфуз. При работающей беспрепятственно оголтелой внутренней пропаганде почти половину населения не удалось убедить в том, что проявлений неонацизма в стране нет.

Получается, что 43% украинцев без какой-либо помощи российских СМИ пришли к выводу о распространенности в их стране неонацизма. Так украинские СМИ как раз убеждают посполитых в обратном. Что нет никаких ультраправых, а есть обычные патриоты и герои, спасающие страну в трудный час. А кто с этим не согласен, тот агент Кремля и рука Москвы.

Тогда кто же та вражина, которая сформировала у украинцев такое, идущее вразрез всем темникам официальной пропаганды убеждение?

Но если серьезно, то и этот и другие опросы лишь фиксируют то обстоятельство, что глубинное противоречие, приведшее к нынешней войне и едва не взорвавшее Украину изнутри, никуда не делось даже по итогам полутора лет войны и военной цензуры, старательно замазывающей мастикой «национального сплочения» реальные линии разлома в обществе.

И когда война закончится (а она по любому рано или поздно закончится) с этим всем все равно придется что-то делать.

Банкротство взятого после майдана курса на форсированное создание принудительно монолитной украинской нации, у которой один язык, одна Церковь и один фюрер, сегодня очевидно как никогда. Более того, война подсветила бесперспективность такой политики еще ярче.

В то время как, по признанию самих же киевских пропагандистов и по прорывающимся в эфир речам военных, фронтовая Украина реально двуязычная, а местами и вовсе русскоязычная, тыловые политики-коррупционеры устроили странный чемпионат по русофобии, причем, что характерно, направленный не вовне – на внешнего врага, а вовнутрь – на своих же сограждан.

Ведь, от языковых запретов или третирования русскоязычных исполнителей россиянам не холодно и не жарко. Это же не в России сужается пространство русского языка, а на Украине. Но при этом вместо ожидаемого единства порождает только новые скандалы и противоречия. Заголовки типа «Очердной языковой скандал в Одессе» рискуют стать грустным мемом.

С идеологической накачкой получается еще хуже. Казалось бы, десятилетиями галицкие националисты жаловались на «москалей» с востока страны – им мешали и Крым и Донбасс. Теперь у Украины нет ни Крыма, ни Донбасса ни большей части Херсонщины и Запорожья. Казалось бы, вой на болотах должен бы поутихнуть. Но нет.

Просто теперь внутренним «Донбассом» стали условная Днепропетровщина и Харьковшина. И теперь уже на их головы сыпят проклятиями в недостаточной свидомости. А еще сотни тысяч «схидняков» – внутренних беженцев добровольно-принудительно столкнулись лицом к лицу со своими западными соотечественниками и их стереотипами, что тоже не добавило стране внутренней сплоченности, а скорее наоборот, создало лишний повод для напряженности. Достаточно посмотреть новостную ленту западноукраинских СМИ.

Можно согласиться с мнением украинского оппозиционера и вынужденного политэмигранта Виктора Медведчука, что государство с нынешней антироссийской, мононациональной идеологией не может служить интересам своего народа по определению и обречено на поглощение: либо украинцы защищают Европу от России ценой собственного существования, либо они защищают свои собственные интересы, вместо того, чтобы приносить себя в жертву на алтарь европейских и заокеанских интересов.

Повторюсь – даже прекращение войны в этом смысле мало что изменит. Украина все равно останется очень разной и, преимущественно, русско- и суржикоязычной, бандеровшина так и останется нишевым явлением, примерно как культ усташей в Хорватии или железногвардейцев в Румынии, а с Россией придется восстанавливать как минимум нейтральные, а как максимум, дружественно-союзнические отношения. И на этом пути идеология «Одна нация, один язык, одна Церковь» – будет балластом.

Невозможность переплавки основной массы украинцев в бездумных русофобов – это проблема в глазах теперешнего режима и псевдоинтеллигенции у него на прикорме. Нынешняя примитивно мыслящая украинская элита не в состоянии увидеть в кажущемся ей недостатке своей страны, ее разнообразии, достоинство, превратив проблему в решение – строго по законам диалектики.

А это, в свою очередь, означает, что все до поры находящиеся под спудом противоречия вспыхнут с новой силой стоит только отменить военное положение, чуть ослабнуть цензурной удавке и исчезнуть страху перед своеволием правых парамилитарес.

В этом смысле украинские нацисты обречены вечно воевать с ветряными мельницами мнимой «русской угрозы» – пока не поймут ( а они не поймут) что исходит эта угроза не извне, а является вшитой конструктивной особенностью самого украинского народа, бороться с которой бесполезно и которую нужно только принять.

Тем более что в самой Украине есть немало тех, кто разделяет мысль, высказанную не так давно оппозиционным политиком Виктором Медведчуком: сведение смысла украинской государственности к противостоянию с Россией автоматически уничтожает этот смысл, если Европа и Россия договорятся. И тогда государство Украина становится ненужным, и неважно, кем будет контролироваться эта территория. Значит, нам нужен другой смысл существования украинской государственности.

Понятно, что нынешней власти проще заткнуть рты, говорящие такие вещи, чем переориентировать свою энергию на поиски такого позитивного смысла. Вот и Медведчука по факту вышвырнули из страны, сделав вид, что ни его, ни его сторонников просто нет, а раз так, то и считаться с их мнением и принимать его в расчет не нужно

Но подобные оптические иллюзии власть предержащих не просто ошибка, они дорого обходятся стране. Что мы видим сейчас в ходе нынегней мясорубки, названной «контрнаступлением».

Тем более, почва для осторожного оптимизма есть. Ряд соцопросов, проведенных уже после начала войны, в 2022 году, показывали, что 31% украинцев назвали виновниками поразившего страну гуманитарного кризиса собственные власти, 25% считали, что Запад использует Украину в целях войны с Россией, 15% внутри Украины и 32% заграничных украинцев были уверены, что на Украине притесняют русскоязычных, а 26% согласились с утверждением, что Россия на Украине воюет против Запада/НАТО.