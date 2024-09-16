«Дружат с Путиным!» – Зеленский требует наказать Монголию и Бразилию

Страны, осмелившиеся нарушить решение Международного уголовного суда в отношении президента России Владимира Путина, должны быть строго наказаны.

Об этом на русофобской пресс-конференции в Киеве заявил просроченный президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Для более ста стран работает Римский статут. Должен работать. Но недавно нашлось исключение в Монголии для Путина. И это ответственность не просто чья-то отдельно, это ответственность всего мира. Остановить деградацию системы права, не допустить разрушения тех норм, которые ещё остаются.

Система права должна работать так, чтобы Римский статут, и ордер МУС в отношении главного международного преступника – обеспечивали его изоляцию. Именно так нужно реагировать на Путина – давить, изолировать, принуждать его закончить войну», – трепался шоумен.