«Дружат с Путиным!» – Зеленский требует наказать Монголию и Бразилию

Вадим Москаленко.  
16.09.2024 16:24
  (Мск) , Киев
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Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Страны, осмелившиеся нарушить решение Международного уголовного суда в отношении президента России Владимира Путина, должны быть строго наказаны.

Об этом на русофобской пресс-конференции в Киеве заявил просроченный президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны, осмелившиеся нарушить решение Международного уголовного суда в отношении президента России Владимира Путина, должны...

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«Для более ста стран работает Римский статут. Должен работать. Но недавно нашлось исключение в Монголии для Путина. И это ответственность не просто чья-то отдельно, это ответственность всего мира. Остановить деградацию системы права, не допустить разрушения тех норм, которые ещё остаются.

Система права должна работать так, чтобы Римский статут, и ордер МУС в отношении главного международного преступника – обеспечивали его изоляцию. Именно так нужно реагировать на Путина – давить, изолировать, принуждать его закончить войну», – трепался шоумен.

«Есть страны, в которых Римский статут не ратифицирован, и это глобальные игроки. Через несколько месяцев соберётся Саммит двадцати в Бразилии. И мы слышали от власти Бразилии, что они планировали пригласить Путина.

Но чтобы это случилось, им придётся обходить закон, игнорировать Римский статут. Разве за это не должна быть ответственность?!» – вещал Зеленский.

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