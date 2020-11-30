Дуга нестабильности вокруг России: Следующая заварушка – в Приднестровье

30.11.2020, Москва, Михаил Рябов

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду, чья инаугурация должна состояться 24 декабря, вновь заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья – как миротворцев, так и охрану оставшихся в ПМР с советских времен военных складов с боеприпасами.

В интервью РБК Санду заверила, что, якобы, нет никаких предпосылок для возобновления вооруженного конфликта, а потому и нужды в миротворцах нет. По ее словам, Кишинев намерен возвращать контроль над Тирасполем исключительно мирно.

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Российская сторона ответила на слова Санду сдержанно, но дала понять, что в миролюбивые увещевания Кишинева не верит. Изменение статуса-кво в ПМР может привести к очень серьезной дестабилизации, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Как в свое время сказал Жириновский, Российские войска из Приднестровья могут быть выведены только в Кишинев», – напоминает российский военный эксперт Владимир Орлов.

«План Санду по Молдавии нереален: вывод миротворцев, отказ от федерализации и «жесткое» присоединение Приднестровья. Т.е. его капитуляция. Непонятно, как она рассчитывает ее добиться, если прежде не вышло. Начнёт войну? Пригласит войска НАТО? Похоже на пиар, но не план действий», – считает сенатор Алексей Пушков.

Обозреватель Борис Рожин, напротив, считает, что инициативы Санду ограничатся не только словами.

«У РФ на деле тут не очень много козырей… При поддержке ЕС и НАТО, кампания давления на ПМР может перейти от простой риторики к вопросам транспортной и экономической блокады уже в среднесрочной перспективе», – предостерегает он.

«В целом же, раскручивания маховика новой Холодной войны ожидаемо приводит к ситуации, когда замороженные конфликты на границах РФ целенаправленно вскрывают в интересах ослабления российского влияния в республиках бывшего СССР, формируя у границ РФ дугу нестабильности – которая тянется от Прибалтики до Средней Азии», – резюмировал Рожин.