Два места в Крыму определили обязательными для посещения школьниками со всей России

Патриотическое воспитание молодежи должно начинаться с обязательного посещения двух крымских музеев – 35-й береговой батареи в Севастополе и Аджимушкайских каменоломен (на фото) в Керчи. А европейцам нужно надавать по физиономии сборником фотографий военного фотокорреспондента Евгения Халдея, которые, в числе прочего, легли в основу обвинения фашистской Германии в намеренном уничтожении людей и целых народов.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказала генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В городе-герое Керчи и в Севастополе, конечно же, мы сумели сохранить, то, через что переступить нельзя. В Севастополе это несколько точек обороны города, музей «35-й береговой батареи», в Керчи – Эльтиген и Аджимушкай, которые никогда не пустовали. И в высоких кругах, когда рассказывали, как вести патриотическое воспитание, какое количество лекций прочитать и всё прочее, я предлагала уже на всероссийском уровне возродить маршруты Победы и провести всех молодых людей через Аджимушкай. Вот это будет патриотическое воспитание без лишних слов, на примерах», – отметила она.

35-я батарея

Директор музея напомнила, что посещение музейного комплекса разрешено детям с 6-летнего возраста. Юным посетителям рекомендуют взять с собой игрушку, чтобы оставить на «детском кладбище», в память о тех, кто навечно остался в катакомбах.

«И когда дети выходят из Аджимушкая, конечно, оставив эту игрушку на детском кладбище, они говорят: я в следующий раз ещё принесу. Вот это и есть патриотическое воспитание, это из нас не вытравить. Хотя это пытались сделать очень и очень серьёзно», – подчеркнула Умрихина.

К 75-летию Победы Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник издал сборник фотографий военного фотокорреспондента Евгения Халдея периода Великой Отечественной войны и послевоенного времени. В сборник, среди прочего, вошли снимки, подтверждающие зверства фашистов в Крыму.

«Там разделы по всем городам. Но этой книгой можно, если деликатно сказать, показывать всей Европе, а можно, если не деликатно, по морде всей Европе давать за то, что они забыли, как они встречали советского солдата, как они встречали Красную армию после того, что с ними делали фашисты в концлагерях, хоть бери Польшу, хоть бери Францию, хоть кого хочешь бери. Как они их встречали! А ведь это документ, это документальные фотоснимки! Как это можно было забыть?» – возмущена Умрихина.