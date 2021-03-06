Два приказа Шойгу, взбесившие либералов

29.03.2021, Москва, Платон Беседин

В ноябре 2020 года министр обороны Сергей Шойгу издал два приказа, касающиеся исследования и рассекречивания документов, касающихся Великой Отечественной войны. Один из них действует с января 2021 года, другой вступает в силу со 2 апреля. Если говорить просто, то теперь доступ к засекреченным архивам Министерства обороны станет более строгим. Независимые исследователи не смогу бесконтрольно пользоваться всеми документами, а многие из них окажутся в широком доступе только после соответствующей работы экспертной комиссии.

Подобные приказы вызвали – ожидаемо – странную реакцию части российской общественности (той, которую принято называть либеральной – пусть и определение это неуместно). В частности, «Новая газета» опубликовала большую статью под названием «Оборона парадной истории». Её автором стал историк Соколов, который считает приказы министра закручиванием гаек, прекращением вольницы и атакой на свободу слова.

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Есть в тексте и следующий пассаж: «Очевидно, такая задача и не ставится, а решается совсем другая: не допустить исследователей к документам Министерства обороны, затрагивающим болезненные для нынешнего руководства военного ведомства и правительства России вопросы, и публиковать только те документы, которые представляют Красную армию и политику Советского государства в период Второй мировой войны исключительно с положительной стороны».

В таких случаях подмечают обычно: оговорка по Фрейду. Впрочем, у «Новой» тут нет никаких оговорок – они заявляют, как есть. Их и таких, как они, возмущает, что Красная Армия будет показана исключительно с положительной стороны. Только, собственно, что в этом плохого?..

Каждый раз по дороге из Севастополя в Симферополь я проезжаю место в Балаклаве, известное как «Долина смерти». Да-да, то самое легендарное и знаковое для Англии место. В результате самодурства и ошибок лордов, командовавших тогда войсками, британцы потеряли здесь едва ли не весь цвет военной аристократии. Когда кавалеристам – статным и эффектным – на могучих конях отдали приказ отбить у русских турецкие пушки. И русские накрыли британцев огнём из этих самых пушек, похоронив всех.

Это была чудовищная, вопиющая ошибка британских военачальников. Ошибка, за которую нужно было судить по законам военного времени. Однако что сделали британцы? Они перевернули ситуацию с ног на голову – и представили данное безрассудство своих солдат и их военачальников (прежде всего) как проявление величайшего героизма, лихой удали. Придворный поэт написал хрестоматийное уже произведение «Атака лёгкой кавалерии», было снято два фильма по тем событиям, сотни передач и лент, записан не один десяток песен. Ошибку и глупость выставили подвигом и героизировали.

К чему я это вспомнил? Да к тому, что в нашей российской истории (а под конец СССР и в советской истории тоже) часто всё происходит с точностью да наоборот. У нас подвиги замалчивают, а вот ошибки раздувают, преподнося их едва ли не как закономерность. И так выходит, что Зоя Космодемьянская у них была сумасшедшей, 28 панфиловцев не существовало в природе, а советское командование сплошь состояло из идиотов, не верящих в нацистское наступление и не знающее, как с ним бороться.

Заметьте, это не просто частные выкрики отдельных безумцев и критиканов – нет, это вполне себе систематическая кампания по дискредитации СССР, его руководства, а, в конечном счёте и всего советского народа, да и его мечты тоже. Дискредитация, приводящая сначала к расчеловечиванию, а после к инфернализации. Так они привыкли действовать. И на то тратятся миллиарды долларов. Потому что битва за прошлое – это на самом деле сражение за настоящее, и кто владеет победой в той войне, тот выиграет в скором будущем.

Я не случайно использовал слово «кампания» – целенаправленная кампания, в которой постоянно звучит словосочетание «как стало известно из рассекреченных источников». Ведь за последние десятилетия у нас появилась масса историков, публицистов, которые без устали рассекречивают архивы, чтобы в очередной раз сообщить «чудовищную правду». Мол, знаете ли вы что?.. Это непрекращающийся поток «разоблачений» и «откровений», который в своей беспощадности у нормального человека, любящего свою Родину, вызывает только один вопрос: «Для чего мешать прошлое и людей в нём с грязью? Для чего очернять?».

И когда я говорю «людей», то говорю не случайно. Ведь не только в атаке на советское руководство дело, но и в навале на простых солдат. Что мало рассказала нам Светлана Алексиевич о «зверствах» советских освободителей в Европе? И дело тут не в том, что кто-то написал (она в данном случае) подобное – суть в том, что именно на это её заточили, после наградили и прославили. Чтобы давить псевдоавторитетом.

Всё это, безусловно, не означает того, что правду о Великой Отечественной войне нужно заточить в пыльных казематах, среди бесконечных архивных папок. Пусть, мол, сидит там и не показывается, как в финальных кадрах «Секретных материалов». Но ведь не случайно «Новая» называет свою статью, используя словосочетание «парадная история». В их понимании никакой красоты, никакого величия быть в принципе не должно. И вот что забавно – не должно быть исключительно в России. Не смущает же их то, как подаёт свою историю Америка. Где покаяния? Где разочарования? Где правда? Где хотя бы несколько серьёзных исследований о сотрудничестве с нацистами? Например. Не наблюдается.

И лично мне видится, что нет и не может быть ничего плохого в том, чтобы у страны-победителя имелась своя парадная история. Она ведь ни в коем разе не отрицает ужасов, грязи, боли. Она не отменяет книги «В окопах Сталинграда» Некрасова и даже роман «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана она тоже не отменяет. Однако не будь её – и, похоже, останутся исключительно грязь и кровь.

Ведь уже привыкли, например, к тому, что в бесконечных российских фильмах о войне столь щедро рассыпаны штампы и нелепицы. Привыкли, да, а неправильно это. Когда командование выставлено идиотами, у медсестёр в губах – филлеры, а за всеми следят тупые и подлые чекисты. А чуть что предъяви создателям подобного эпоса – и они тут же завоют: «Так ведь это же художественное кино, вымысел!.. Вы что?!». Это подлая манипуляция, очевидно. Но совсем уж безумием выглядит, когда появляется очередной светоч, «имевший доступ к архивам», и начинает фонтанировать откровениями. И подобное распыляется, точно зёрна, чтобы в будущем из них проросли цветы зла.

Более того, не сомневаюсь, что и приказы Шойгу не остановят горе-разоблачителей. С архивами или без них они всё всегда знают. Вот и «Новая» пишет: «Прежде всего, стремятся скрыть советские планы нападения на Германию в 1940–1941 годы или, например, планы нападения на Турцию в 1942 году». Конечно, обескровленный Советский Союз, который усиленными темпами готовился отразить натиск Гитлера, а потому оттягивал этот момент, как мог, просто-таки мечтал идти на Берлин. Вопрос только – какими силами? И в 42-м, конечно, занимались не отражением агрессии, а строили экспансионистские планы. Ну, не бред ли?

Понимаете, фокус в том, что люди, которые заявляют подобное, используют любые источники не ради установления правды, а исключительно чтобы подверстать найденное под собственные месседжи. Это очень выборочное прочтение истории – я бы сказал, узконаправленное, в угоду конкретным интересам. Тем, из-за которых и переписывается история.

Оттого автора статьи в «Новой» – историка Бориса Соколова – очень возмущает такой status quo: «Советский Союз в этой картине — только жертва, не несет ответственность ни за какие преступления, а Красная армия будто бы умела отлично воевать едва ли не с первого дня войны». Конечно, всё должно быть в массовом сознании наоборот: СССР поставлен на одну доску с нацистами, а солдаты представлены как бегущие и дезертирующие, умирающие из-за глупости руководства. Такую картину нам втюхивают – именно так: втюхивают – десятки лет. Только при чём здесь правда?

Историю нужно бережно охранять, а архивы нельзя превращать в проходной двор. Правда нужна, свобода слова необходима – да, всё так, но только в диалоге, а не когда историей манипулируют ради интересов чужих стран. И запомните: прекрасно, когда стране есть чем гордиться. Её народу, прежде всего, есть чем гордиться. Прекрасно это! И нуждается в защите. А что до унижений, то их и так на нашу долю пришлось слишком много.