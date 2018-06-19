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Два российских катера накрыли половину Украины
Малые ракетные катера, переброшенные из Каспийского моря к побережью Крыма, несущие ракеты «Калибр», могут уничтожить военные объекты на территории Украины, находясь на безопасном для себя расстоянии.
Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил глава правления «Украинского милитарного центра» Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам эксперта, эти корабли успешно зарекомендовали себя во время ракетного удара по ИГИЛ в Сирии, и им не нужно заходит в украинские порты для удара по целям на Украине.
«Эти два МРК переброшены не на Азов, а в Черное море. Их вооружение позволяет эффективно применяться с любой точки Черного моря. Им не нужно заходить в Азов, чтобы что-то там делать… Их не нужно подгонять к Мариуполю, потому что там расстояние в 200-300 километров условно. Они могут спокойно, с безопасных для себя зон, не боясь ударов украинской авиации, уничтожать цели чуть ли не на половине территории Украины», – заявил Чмут.
Метки: Азовское море, Тарас Чмут
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