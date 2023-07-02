«Две Кореи» на Днепре: Почему в сегодняшних реалиях это утопия

Что ни говори, а конспирология – увлекательная вещь. Под ее скромное обаяние попадают даже западные СМИ с наработанным годами реноме «серьезных» и «солидных». The Washington Post пишет о якобы имевшем месте на прошлой неделе «непубличном» визите в Киев директора ЦРУ Уильяма Бернса.

Доказательств реальности как самого визита, так и важных политических последствий, которые с ним связывают, естественно, никаких. Ну, кроме ссылки на неназванные «источники». При этом официально и в Вашингтоне, и в Киеве сам факт такого визита, понятное дело, отрицают.

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Тем не менее, в мире постмодерна и постправды важно не то, что происходит на самом деле, а то, что нам пытаются сказать и показать акторы политического театра и сумма реакций вовлеченной публики на показанное. С этой точки зрения посыл, идущий из Вашингтона, вполне прозрачен и однозначен – и это посыл отнюдь не киевским элитам, а московским. Именно для их ушей предназначено опубличивание слива о якобы переданном Бернсом Зеленскому и Ко плане начала мирных переговоров с Москвой после установки американских ракет и артиллерии возле Крыма.

Среди прочего Washington Post озвучивает «планы Киева» возврата под свой контроль до осени значительных территорий в северной Таврии и Приазовье и дальнейшего продвижения вперед на Донбассе. Цель, если верить американцам, та же что и у Москвы – то есть не полная и безоговорочная победа, в которую, особенно уже в нынешнем раунде, непублично не верят даже на Банковой, а усиление собственной переговорной позиции.

И местами она, эта позиция, и правда улучшается. Правда, пока не очень убедительно, но, тем не менее, – как мы видим по отголоскам сообщений с фронта, где в совсем недавно завоеванном Бахмуте россиян атакуют уже прямо в городской черте, а у ВСУ появляются плацдармы на левом берегу Днепра. И неважно, выбили их оттуда или нет. Ведь, как говорится, если смогли один раз, значит, не стоит исключать и повторных попыток.

Политик-эмигрант с Украины Олег Царев тоже уверен, что в конце этого года – начале следующего России будут предлагать заморозить военные действия.

«Киев получил от США карт-бланш для войны с Россией до осени. Потом — за стол переговоров. Все, что Киев отобьет за это время, останется за ними. Было бы здорово, если бы наши военные смогли пойти в наступление от нынешней линии фронта».

На что могут делать ставку противники России? На то, что до нового года у России не получится перейти в масштабное наступление. Ведь, даже если представить себе, что система напряжется и выдаст на-гора и ресурсное обеспечение наступления, и мобилизацию, на это уйдет три-четыре месяца, при условии, если мобилизацию объявят прямо сейчас. А ведь мобилизованных еще надо обучить и сделать боеспособной единицей, а не просто пушечным мясом, которое погибнет в первой же атаке.

И расчёт на длительность подготовки к наступлению – это как раз тот временной лаг для начала переговоров, о котором пишут и Царев, и американцы. В реальности в вопросе запуска переговорного трека все зависит не от России, а только и исключительно от военных успехов ВСУ.

Вернее даже, от характера оценки этих успехов в Вашингтоне. Если за океаном сочтут наступление достаточно результативным, на определенном его этапе США вмешаются уже открыто. Одних (Киев) принуждая к переговорам прикручиванием краника военной помощи, а других ( Москву) пугая тем, что можно ведь потерять и больше.

Многое станет понятным после окончания саммита НАТО. В частности, состоится ли уже практически вышедшая на финишную прямую в реализации постановка с «ядерной катастрофой» на ЗАЭС, которую украинцы раскручивают именно под саммит.

Даже если встать на точку зрения тех, кто считает это сугубой самодеятельностью киевских, не одобренной Штатами, все равно это козырь в руках Украины. Которым она либо воспользуется, либо нет.

Ну а что касается рисков самой «заморозки», то мы о них писали многократно, и нет смысла повторяться. Главное – то, что сегодня называют «корейским вариантом» – это ни разу не корейский вариант. В Корее, если кто забыл, 38-я параллель стала фактом по итогам подписания вполне конкретного и прописанного на бумаге мирного соглашения. Которое с тех пор худо-бедно соблюдается сторонами вот уже 70 лет, несмотря на периодические воинственные заявления.

В нашем же случае предлагается что-то принципиально другое. Больше похожее на развод лохов. Сегодня заморозка не выгодна не только России, которая в таком случае все свои свободные ресурсы будет тратить не на развитие, а на латание дыр безопасности на своих западных границах. Насчет заморозки нет твердого консенсуса и на Западе. Часть игроков которого намерена идти до конца.

Свою лепту в несостоятельность проекта заморозки может внести и твердая бескомпромиссность киевских политиков. Они, как бы это не звучало смешно в Москве, уже не раз доказывали способность не гнуться под западным давлением в принципиальных для себя вопросах. В значительной степени именно упертость Киева похоронила «минские соглашения».

Ну и, наконец, Запад сегодня уверен в своей стратегической победе над Россией. Вся тамошняя аналитика исходит из того, что, как бы мы не трепыхались сейчас, наш удел – отложенное поражение. А «корейский вариант» – это своеобразное психологическое признание того, что победить невозможно.

«Две Украины», как и две Кореи, возможны только в одном случае – если и когда – и на Западе, и в Киеве, и в Москве окончательно убедятся в том, что не смогут добиться своего военным путем.