«Двери закрываются»: Сербские майданщики понесли невосполнимую потерю

24.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Прекращение работы в парламенте Сербии фракции участвовавшей в антиправительственных акциях партии «Двери» – мощный удар по местным майданщикам, считают опрошенные «ПолитНавигатором» российские эксперты.

Причиной развала фракции послужило исключение из нее двух влиятельных депутатов – Срджана Ного и Зорана Радойичича.

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Вместе с депутатами «Двери» потеряли не менее половины электората и лишились политического будущего, полагают эксперты.

«То, что фракция «Дверей» упразднена в парламенте Сербии – это следствие того, что они потеряли двух депутатов из шести. В принципе, вопрос даже не в двух депутатах, а в том, что они потеряли вместе с этими двумя депутатами как минимум половину сторонников. Конечно, уход депутатов был связан с тем, что «Двери» выступили вместе с прозападными силами против властей Сербии. Депутаты ушли и, как следствие, движение потеряло сторонников. Я сомневаюсь, что теперь в новом составе партия пройдет в новый парламент Сербии в случае досрочных выборов», – заявил политолог Олег Бондаренко.

По мнению его коллеги Армена Гаспаряна, потеря фракции не заставит «Двери» отказаться от нынешнего курса и выйти из оппозиционной коалиции – тут все зависит от дальнейшего желания западных фондов финансировать сербский Майдан: «Это вопрос, скорее к кураторам этой партии и тем политтехнологам, которые ними занимаются непосредственно от всевозможных НКО и прочих структур».

«Что касается их перспектив внутри сербской политики, то тут необходимо понимать, что их шанс весьма мизерны, они колеблются максимально до 5% и на этом все заканчивается. Ближайшее политическое будущее у них под сомнением», – также отметил Гаспарян.

Как сообщал «ПолитНавигатор», незадолго до исключения из партии Радойчич выступил с резким заявлением, обвинив руководство «Дверей» в предательстве избирателей – переориентации с пророссийского вектора партии в пользу союза с прозападными силами, с которыми теперь совместно организовывается белградский аналог Майдана.

«Шатание» сербской оппозиции началось после провального митинга 12 апреля, на который противники президента Александра Вучича обещали мобилизовать миллион своих сторонников, но участие в нем приняли всего несколько тысяч майданщиков.