Двойник Путина попал в переплет

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Карьера польского двойника Владимира Путина пошла к закату после начала российской военной операции.

Сюжет о Славомире Собале, похожем на российского президента, снял телеканал DW, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что раньше Собала снимался в комедийных рекламных роликах по всему миру, даже играл в мюзикле, но теперь считает, что это будет выглядеть бессмысленно.

«Он стал осторожным и говорит, что его неоднократно обижали. Его, а точнее его двойника не приветствуют даже в его родном городе Вроцлаве», – уверяют авторы сюжета.

С фотографией Собалы они прошли по городу и спросили у прохожих, на кого похож этот человек. Интересно, что одна из опрошенных кривит лицо, но отвечает на русском языке:

«Фуу, не хочу я на него и смотреть».

Сам Собала клянется, что не поддерживает курс российского лидера и выступает за Украину.

«Конечно, я не согласен с тем, что делает Путин, с его нынешним политическим курсом, такому не может быть оправдания. Никто не должен мириться с конфликтами, в которых гибнут люди», – сказал Собала.