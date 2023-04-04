Двойник Путина попал в переплет

Анатолий Лапин.  
04.04.2023 12:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2681
 
Дзен, Политика, Польша, Россия, Украина


Карьера польского двойника Владимира Путина пошла к закату после начала российской военной операции.

Сюжет о Славомире Собале, похожем на российского президента, снял телеканал DW, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Карьера польского двойника Владимира Путина пошла к закату после начала российской военной операции. Сюжет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Отмечается, что раньше Собала снимался в комедийных рекламных роликах по всему миру, даже играл в мюзикле, но теперь считает, что это будет выглядеть бессмысленно.

«Он стал осторожным и говорит, что его неоднократно обижали. Его, а точнее его двойника не приветствуют даже в его родном городе Вроцлаве», – уверяют авторы сюжета.

С фотографией Собалы они прошли по городу и спросили у прохожих, на кого похож этот человек. Интересно, что одна из опрошенных кривит лицо, но отвечает на русском языке:

«Фуу, не хочу я на него и смотреть».

Сам Собала клянется, что не поддерживает курс российского лидера и выступает за Украину.

«Конечно, я не согласен с тем, что делает Путин, с его нынешним политическим курсом, такому не может быть оправдания. Никто не должен мириться с конфликтами, в которых гибнут люди», – сказал Собала.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть