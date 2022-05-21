Дюймовочка и евротрип: Санду вернулась из Брюсселя с пустыми руками

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Президент Молдовы Майя Санду вернулась домой после трехдневной поездки в Евросоюз. Серия встреч и переговоров, по ее словам, должны были способствовать усилению безопасности и евроинтеграционных перспектив Республики Молдова. Однако по возвращению глава молдавского государства отнюдь не светилась оптимизмом.

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Визит Майи Санду в ЕС проходил спустя всего неделю после заполнения и передачи Еврокомиссии молдавской заявки на получение статуса страны-кандидата в члены Евросоюза. Президент, которую за глаза поклонники называют за маленький рост «Дюймовочкой», вылетела на бюджетном лоу-косте из международного аэропорта Кишинева, словно студентка, в удобном костюме, кедах и с рюкзаком.

Фотография Санду, вылетающей налегке, наравне с обычными гражданами, облетела молдавский фейсбук, тогда как тянувшие чемоданы с костюмами и платьями охранники в кадр не попали.

«В ближайшие недели я встречусь со множеством европейских чиновников, чтобы получить поддержку нашей стране на пути евроинтеграции. Молдаване заслуживают процветающего и мирного будущего, в своей стране, будучи частью семи Евросоюза» – подписала Санду фотографию.

Среди брюссельских собеседников, принявших президента Молдовы, были глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Роберта Метсола, европейский комиссар по расширению и политике соседства Оливер Вархели, вице-председатель ЕК, верховный представитель ЕС в вопросах внешней политики и политике безопасности Жозеп Боррель, глава внешнеполитической комиссии Европарламента Дэвид МакАлистер и другие.

В ходе отдельного путешествия в Париж Майя Санду встретилась с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Повестка обсуждения у Санду с принимавшими чиновниками была обширной, но несколько ключевых вопросов повторялись и проговаривались на каждой встрече.

В первую очередь, Санду просила как можно скорее начать перечислять Кишиневу обещанную еще в феврале финансовую поддержку: на урегулирование кризиса беженцев и постпандемийное восстановление экономики.

Неудобная правда, о которой представители правящей партии в Молдове не любят распространяться, но до сих пор ни копейки на поддержку украинских беженцев Евросоюз республике не перечислил, все расходы стране приходится нести самостоятельно. А расходы это немалые, учитывая, что Молдова – страна с наибольшим количеством беженцев на душу населения.

Также на всех встречах Санду обсуждала с собеседниками вопросы безопасности в регионе и риски распространения военных действий на территорию Республики Молдова. Президент просила европейцев по украинскому примеру отменить квоты на экспорт молдавских товаров на украинский рынок, помочь с закупкой удобрений и профинансировать государственное субсидирование посевной в Молдове – цена на дизельное топливо в Кишиневе является одной из самых высоких на всем европейском континенте.

В ходе каждого публичного выступления Санду демонстрировала, что отлично выучилась у украинского президента Зеленского искусству просить у европейцев деньги, ссылаясь на крайне опасное военное положение страны.

«Я слышала из своего кабинета, как на Одессу падали бомбы. Через несколько часов мы начали принимать десятки тысяч беженцев» – поделилась президент Молдовы с европейской прессой на совместном с фон дер Ляйен брифинге.

Тема войны красной нитью проходила через её заявления на встречах, комментарии прессе, публичные декларации. Первую и большую часть своего выступления на трибуне Европарламента Майя Санду посвятила конфликту на Украине, в первую очередь, захлестнувшей Молдову волне украинских беженцев.

«За несколько недель наше население из 2,6 млн человек выросло на 4%. Более полумиллиона украинцев перешли наши границы, примерно 90 тысяч из них остались жить у нас, принятые нашими прекраснодушными согражданами. У половины беженцев дети – это 10% от общего числа детей в стране» – апеллировала Санду к цифрам.

При этом она напомнила евродепутатам, что Молдова и не выходила из предыдущих кризисов, собственных ресурсов у страны почти не осталось, а за Днестром тлеет неразрешенный приднестровский конфликт. Но, несмотря на всё это Санду считает, что Молдова относится к Европейскому союзу, поскольку является «европейской страной, с европейским языком, европейской историей и европейской политической системой». Молдова готова проводить запрашиваемые Брюсселем реформы, но нуждается во всяческой поддержке на этом пути.

Впрочем, в Кишинев президент вернулась без каких-либо ясно и явно выраженных перспектив и поддержки. Отсутствие финансирования из Брюсселя бьет по правящей в Молдове пропрезидентской PAS сильнее всего, поскольку других способов остановить инфляцию, рост цен на топливо, лекарства и продукты питания, спасти молдавскую экономику правительство не знает. Вернее знает, – на востоке, в РФ и СНГ, находятся обширные рынки сбыта, принимающие молдавскую продукцию безо всяких квот и готовые поставлять и удобрения, и продовольствие, и топливо.

Однако на сближение с Востоком Молдове наложили запрет, и потому из Брюсселя Майя Санду привезла лишь уверенность, что возглавляемая ею страна однажды станет кандидатом в члены Евросоюза:

«Мы не знаем точно, когда это станет, но хотели бы, чтобы это случилось как можно быстрее».