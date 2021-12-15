Дзержинский на Лубянке морально на своём месте – доктор искусствоведения

Россия сама подала пример Украине и другим постсоветским странам, позволив демонтаж большого числа памятников коммунистического периода после распада СССР.

Об этом в эфире «ОТР» заявила доктор искусствоведения, главный научный сотрудник РГГУ Ольга Калугина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этим самым (сносом памятников – ред.) мы запустили всё то, что сейчас происходит на Украине и в ближнем и дальнем зарубежье. Не они виноваты, мы подали пример. Это ужасные последствия того самого символизма, который стоит за сносом памятника. Это страшная вещь. Его ставить надо именно потому очень аккуратно, чтобы потом таких вещей не было, не отзывалось нам.

Второе, площадь сформирована под Дзержинского. Вы понимаете, что он там морально стоит? Снесли вы его – не снесли, он стоит там морально, потому что это так сделано. Значение памятника – он должен стоять в безупречно выбранном месте и смысле», – заявила Калугина.