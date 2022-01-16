Джангиров: США лукаво уговаривают ЕС согласиться на санкции против РФ

16.01.2022  00:39 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Вашингтон угрожает Москве санкциями, успокаивая своих европейских партнёров, что об энергетике речи не ведётся.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил украинский обозреватель, политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон угрожает Москве санкциями, успокаивая своих европейских партнёров, что об энергетике речи не ведётся....

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«Появляется информация «Bloomberg», что США убеждают своих европейских партнёров, что санкции, которые будут наложены в случае вторжения России в Украину, не затронут краткосрочные поставки энергоносителей – «а зима у вас будет тёплой».

Вот, как это? Действительно, энергоносители сейчас – серьёзный аргумент в отношениях России с Западом, и не только с Западом. Но если уже по чему-то и бить, то понятно, что, скорее всего, по энергоносителям – «нет, по энергоносителям бить не будем», – описал Джангиров лукавую позицию американцев.

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