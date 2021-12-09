Джангиров: Вопрос «Северного потока-2» окончательно решен в пользу России

09.12.2021  18:30 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Газ, Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Россия, США, Труба, Украина
Новости Украины

Вопрос «Северного потока-2» уже полностью решен – проект будет реализован в полной мере.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопрос «Северного потока-2» уже полностью решен – проект будет реализован в полной мере. Об...

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По словам эксперта, об этом свидетельствуют заявления американских чиновников по итогам видеоконференции между президентами США и России.

«Формулировка о том, что если Россия проявит агрессию против Украины, то будет заблокирован «Северный поток». Уже по ней понятно – если не нападает, не будет заблокирован. Ну понятно же. Всем понятно, что никто ни на кого не нападет.

Но Виктория Нуланд для тех, кто в танке, при всем ее понятном отношении, тем не менее она в иной форме сказала: «Если господин Путин хочет запуска «Северного потока-2», – это она в иностранном комитете Сената говорила, – «то тогда пусть он оценит риски вторжения в Украину».

Ну, если оценит, значит, будет ему «Северный поток-2» – все же понятно. Более того, эта же информация пришла еще до видеоконференции о том, что Путин дал поручение рассмотреть возможность, так сказать, обсудить возможность, что «Роснефть» заключает агентское соглашение с «Газпромом» и 10 миллиардов кубов качает… То есть, с «Северным потоком» решили, он будет. Понятно, наверное, в первое время две трубы по половинке будут качать», – заявил Джангиров.

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