Джемилев: Военный поход на Крым пока что неприемлем

04.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Украина пока что не считает приемлемым военный сценарий возвращения Крыма под свой контроль и делает ставку на продолжение санкций Запада против России.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-главарь запрещенного в РФ меджлиса, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы продекларировали курс на освобождение оккупированных территорий дипломатическим, мирным путём. Военный путь для нас, по крайней мере, пока – неприемлем. Поэтому мы стараемся мобилизовывать всю мировую общественность, международные суды, международные организации, Генассамблею ООН с тем, чтобы вынудить Россию покинуть оккупированную территорию. Самое существенное – это санкции западных стран.

Российская пропаганда уверяет, что эти санкции для неё вроде комариного укуса, но это далеко не так. По высказываниям российских экспертов, с момента оккупации санкции нанесли ущерб экономике России в размере около 250 миллиардов долларов», – рассказал Джемилев.