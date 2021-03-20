Джемилёв: Крым будет российским, или будет безлюдным

20.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Бывший главарь запрещенной экстремистской группировки меджлис Мустафа Джемилёв признал невозможность отвоевания Крыма у России украинской армией даже при поддержке западных союзников – по его словам, вооруженная борьба за полуостров будет столь ожесточенной, что он впоследствии просто окажется непригодным для жизни.

Такими рассуждениями Джемилёв поделился в эфире телеканала «Украина 24» олигарха Рината Ахметова, очевидно, справедливо осознав, что лучше в Киеве продолжать получать гранты на антироссийскую борьбу и кормить свою паству обещаниями о «возвращении Крыма» в неопределенном будущем.

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«Конечно же, Крым обязательно будет освобожден. Но вопрос – когда? От многих факторов зависит. Во многом зависит, конечно, от Украины самой тоже.

Так сложилось – сейчас мы не в состоянии военным путем отобрать обратно свою землю. И, кроме того, если начнутся военные действия, крымская земля может превратиться в землю, непригодную для жилья. Это всего 26 тысяч квадратных километров, напичканные уже российским оружием.

Остается одно – давление мирового сообщества. Но в какой мере будет мирового сообщества нам помощь, во многом зависит от нас самих», – заявил Джемилев.