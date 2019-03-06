Джемилёв сокрушается: Укроп бежит на Украину, а население Крыма растет

06.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Из Крыма на Украину массово выехали сторонники государственного переворота и члены запрещенных в РФ исламистских организаций, однако при этом население полуострова стремительно растет.

Об этом во время «круглого» стола в Киеве заявил бывший главарь запрещенного в РФ меджлиса, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они сейчас проводят политику на выживание коренного населения Крыма и заселение россиянами из Российской Федерации. По нашим оценкам, уже завезли, начиная с 14-го года, по сегодняшний день, по разным оценкам, кто-то говорит около 200 тысяч, а когда я опубликовал свои исследования, что около полумиллиона завезли, из Крыма приезжали и говорили, что занизили цифры. По их оценкам, от 800 тысяч до миллиона человек завезли. Это такая тактика Российской Федерации, Российской империи с момента первой оккупации 1783 года.

Довольно много крымских татар, около 10% всех крымских татар, которые проживали в Крыму, покинули, и большинство поселились в материковой части Украины. Называют цифры 25-30 тысяч», – заявил Джемилев.

Напомним, согласно переписи населения, проведенной в 2014-м году, в Крыму и Севастополе суммарно проживали более 2,3 миллионов человек. Из них русские составляют почти 1,5 миллиона человек. Крымские татары составляют чуть более 10,5% или 232 тысяч человек.