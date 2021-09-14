Джуканович: «Черногорией правит экспертная служба квазицеркви государства Сербия»

14.09.2021 12:57 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Выступая на конференции своей «Демократической партии социалистов» в Никшиче президент Черногории Мило Джуканович снова сделал ряд оскорбительных заявлений в адрес Сербской православной церкви и Сербии.

Об этом сообщает Dan, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Черногория стала единственным независимым государством в мире, единственным государством-членом ООН, не имеющим собственного правительства, – заявил Джуканович на съезде своих сторонников. – Вместо него мы имеем экспертную службу квазицеркви государства Сербия».

Джуканович обвинил нынешнее черногорское правительство в том, что оно оказавшись перед дилеммой: защищать ли древнюю столицу, которая является «символом черногорской свободы и государственности», или выполнить «агрессивный план Сербской православной церкви по завоеванию Цетине», решило «предоставить все свои резервы, включая нервно- паралитические газы, Церкви Сербии для завоевания Цетине и Черногории».

Черногорский диктатор напомнил о том, что нынешнее правительство обещало освободить Черногорию, что в стране будет общество справедливости, общество верховенства закона, за которым последует время полного экономического процветания.

«Сегодня, через год после этих изменений и примерно через полгода после смены правительства мы увидели, что у них действительно были серьезные намерения освободить нас от гражданской, светской и европейской Черногории», – заявил Джуканович.

Он также призвал сочувствующих ему националистов и раскольников «защищать истинные ценности».