18.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева
 
Крым, Происшествия, Россия, Севастополь, Скандал
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«Единая Россия» взяла на контроль инцидент с рухнувшим потолком в севастопольской школе

Партия «Единая Россия» окажет содействия в расследовании инцидента, произошедшего в одной из севастопольских школ, когда на детей во время перемены обрушился потолок.

Об этом изданию «Форпост» заявил депутат Госдумы РФ, федеральный куратор партии «Единая Россия» в Севастополе Дмитрий Саблин.

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«Инцидент, который произошел в школе №3, абсолютно недопустим. Страшно представить, сколько детей могло пострадать! Партия «Единая Россия» берет ситуацию под контроль. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в курсе произошедшего. Мы окажем всемерную помощь в том, чтобы разобраться, как могло произойти подобное ЧП» – сказал Саблин.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», что 13 декабря около 12 часов дня в коридоре школы с потолка на кричащих от страха детей обрушился тяжелый кусок штукатурки. Дети продолжают занятия в школе с аварийным потолком.

Есть сведения об угрозах, поступавших авторам снятого видео, целью которых было недопущение попадания видео в Сеть.

Севастопольская средняя общеобразовательная школа №3 находится в здании бывшего Константиновского реального училища, открытого 10 мая 1875 года. Памятник архитектуры.

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