Единоросс продал Крым за украинскую безвизовую корочку

13.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Националисты в Конотопе облили зеленкой члена партии «Единая Россия», крымчанина Василия Лукьянова, который приехал на Украину, чтобы получить биометрический паспорт, необходимый для безвизовых поездок в ЕС.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Лукьянов является заместителем секретаря первичного партийного отделения в Массандре, его данные размещены на сайте стукаческого сайта «Миротворец».

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Националисты узнали Лукьянова и потребовали у него объяснить, чей Крым.

– Украина. Ну, если я родился в этом городе, если я жил, я же не могу уйти, – заявил Лукьянов.

– Я тебя спрашиваю, чей Крым?, – продолжил один из националистов.

– Украинский, само собой. Из-за этого я приехал ID-карту получить. Я также и загранпаспорт получил здесь, украинский. Ну, если я родился в Ялте, что я могу изменить?, – оправдывался член правящей российской партии.

Он также уверяет, что сфотографировался на фоне партийной символики в Крыму, по принуждению.

– Потому что заставили. Надо было.

Также признался, что участвовал в референдуме, проголосовав за воссоединение с Россией.

В итоге праворадикалы облили Лукьянова зеленкой и передали его сотрудником СБУ для «выяснения обстоятельств».

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что СБУ задержала члена партии «Единая Россия» из Севастополя Игоря Кучерявого, которого пресса называет помощником депутата Госдумы Дмитрия Белика.

Севастопольский политик, экс-депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко подчеркнул, что поступок Кучерявого подставляет всю Россию, добавляя очков украинской пропаганде.