Ефремов наконец-то вышел на волю

19.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Старобельский районный суд Луганской области изменил меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство бывшему народному депутату от ПР и политзаключенному режима Порошенко Александру Ефремову, которого прежняя власть обвиняла в государственной измене, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил судья Александр Форощук, сообщает пресс-служба суда.

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“Вчера, 18 сентября, суд изменил меру пресечения Ефремову на личное обязательство с возложением обязанностей, а именно прибывать по каждому требованию в суд, не изыматься из Киева, за исключениями участия в уголовном производстве, сообщать суду об изменении своего проживания, воздерживаться от общения со свидетелями и экспертами в этом производстве, сдать паспорта и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину. Обязанности возложены до 16 ноября 2019 года”, — сказал Форощук.

Киевский апелляционный суд освободил бывшего народного депутата Александра Ефремова из-под стражи 23 июля. 24 июля Ефремов вышел из СИЗО в Старобельске Луганской области под домащний арест.

Бывший руководитель фракции Партии регионов в ВР Украины и экс-губернатор Луганщины Александр Ефремов просилел при Порошенко несколько лет без суда в СИЗО по сфабрикованным обвинениям по трем статьям УК. В частности, его обвиняли в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушении конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий по статье 110 ч.3 УК; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности ЛНР по ст 258-3 ч.1.