Эффект дрожжей в уборной: Пригожин взорвал мозг либералам

Ночное интервью главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина навело переполох в российской экспертной среде.

Больше всех оживились либералы. Они усмотрели в резкой критике Министерства обороны и хода СВО “признаки капитуляции”, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналистка Екатерина Винокурова ехидно поинтересовалась в своем тг-канале, можно ли цитировать интервью, как – «это дискредитация, или уже сразу фейки».

«Он вслух произносит то, за каковые слова после начала СВО осудили не одну сотню человек по административке и несколько десятков по уголовке, причем в последнем случае даже за менее резкие выражения. Но на большие сроки. Но Пригожину за это ничего не будет (опять).. Заставить Пригожина замолчать пока тоже не могут. Объективно Пригожин работает на подрыв системы в ее нынешнем виде, хотя призывает ее укреплять сталинскими методами», – написал правый политолог Георгий Бовт.

Его бежавший из России коллега Кирилл Рогов увидел в интервью прогноз сдачи Артемовска, в котором будет обвинен министр обороны Сергей Шойгу.

«Как-то так, мне показалось. Такой темник. Кто заказчик, вопрос открытый, но направление ветра понятное. И главное – никакой враждебности к Украине, все эмоции борьбы направлены вовнутрь, на борьбу с внутренним врагом. Повестка абсолютно – доместик. Какое там ядерное оружие! Для того, чтобы повесить Шойгу оно не пригодится», – пишет Рогов.

А политолог Сергей Старовойтов пророчит скорые мирные переговоры.

«Все не могут понять, как же он говорит такое, о чем другим и молчать страшно! Но все становится на свои места, если допустить, что все эти откровения – информационная подготовка к переговорам и неизбежным компромиссам. Которые общественное мнение не примет на фоне побед, но легко согласится, когда ему расскажут, что никаких шансов победить нет. Вы хотели русского Арестовича – вот его и создали. Заявление Пригожина – это самый агрессивный акт принуждения Кремля к миру, какой только мы видели с начала СВО. «Партия мира» пошла в открытое наступление», – впал в конспирологический раж Старовойтов.

При этом другой эксперт Евгений Минченко с ним согласен и считает, что впервые озвученная численность «Вагнера» – до 50 тыс. чел. – является «серьезным внутриполитическим активом».

«Пригожин – это не партия войны, а партия мира. Впервые хоть кем-то названы конкретные KPI завершения спецоперации – зафиксировать за Россией то, что уже под контролем. Пригожин сегодня – самый заметный антиистеблишментный политик в стране. Яркий образ Дурачащегося Воина, понятная логика изложения, простой язык, архетипическая тема «окопной правды» («я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной»), наличие реальных, признанных президентом и врагами достижений», – умничает Минченко.

Либеральный журналист Владимир Дергачев тоже саркастически радуется, что у «партии мира» в России появился «неожиданный хедлайнер».

«Ястреб, который публично наиболее трезво оценивает ситуацию на фронте. Это пока самый высокопоставленный человек, призвавший в России к окончанию СВО. Это серьезно. Это может вызвать дальнейшие дискуссии в российских верхах о целях СВО, и целесообразности ее продолжения. Пригожин закрепляет статус «командира-правдоруба» — на сегодня он остается самым «влиятельным лицом», резко критикующим ход СВО и российские власти. Человек, который играет на эмоциях народа: «пока мы погибаем в окопах, эти на Рублевке жируют и сливают войну во всяких сделках», – настрочил Дергачев.

Он полагает, что Пригожин действует не самостоятельно, что его поддерживают какие-то «башни Кремля».

Мимикрирующий под «левака» криптолиберал Максим Шевченко пророчит лидера «Вагнера» на роль «русского Муссолини», который поведет народ «на Рим» (третий). Он полагает, что так же, как Дуче не стал свергать итальянского короля, Пригожин не тронет действующего президента, а просто предложит ему благословить жестую зачистку элиты.

«Это не коснется тех, на кого милостиво укажет король (почти всех, кто прокричит, что «Россия это Путин», а таких крикунов будут тысячи и тысячи) и еще целой когорты всевозможных «володиных». Но тем, кто снаряды зажимал и в Питере улицы не убирал, придется туго», – предрекает Шевченко.

Обслуживающий думских либералов из партии «Новые люди» политолог Илья Гращенков считает, что гипотетический союз с Пригожиным в ходе ожидаемого трансфера власти может якобы обернуться для действующего президента потерей власти и влияния.

«Пригожин может оказаться для политики Путина примерно тем же, чем оказался Ельцин для «Перестройки» Горбачева, который сам притащил в Москву амбициозного свердловского политика. Горбачев заметил, что Ельцин его «съел» уже в самом конце 1991 года, хотя дефакто это произошло еще в начале 90-х. Пригожин стал наиболее ярким и смелым фронтменом некоей новой коалиции и теперь в этой роли прет до конца», – излагает Гращенков.

Он полагает, что в эту предполагаемую коалицию, рвущуюся к власти, входят зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Чечни Рамзан Кадыров, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, глава Росгвардии Виктор Золотов.

С либералом неожиданно соглашается ульта-патриотический журналист Максим Калашников. Он не может простить Пригожину его критику бывшего минобороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова).

«Вижу, что перед нами – циничный политтехнологический проект одной “башни” – с лицом Кириенко. Такой же манипулятивный проект, как и Жириновский, Лебедь или НОД. Рассчитанный на придонного и не отягощенного мозгами люмпена (не более 10 проц электората). У авторов и хозяев проекта нет цели победить в войне, их интересует лишь власть и ее сохранение. Это очередной симулякр. А мясные штурмы и бахмутизация войны есть путь к нашему поражению», – пугает Калашников.

Политолог Максим Жаров как обычно выступил в противофазе. Он считает, что Пригожин вовсе не рвется к власти, а наоборот, готовится к капитуляции.

«Видно, что он добивается аудиенции у Путина или, как минимум, выступления на пятничном Совбезе. «Окопная правда» Пригожина становится все объемнее в своих выводах и прогнозах, хотя на самом деле в ней нет никакой сенсации. И чтобы прекратить это поступление «окопной правды» в массы – Кремлю придётся поступить с Пригожиным, как с Натальей Поклонской — дать должность с запретом на публичность. В этой связи Пригожин в роли полпреда президента в ЦФО смотрелся бы весьма органично», – утверждает Жаров.

Политтехнолог Мария Сергеева отказывается видеть в Пригожине лидера «партии мира».

«С утра все подряд сравнивают заявления Пригожина с тем, что говорят либералы, что это ложный дискурс: совсем другое целеполагание. Либералы критикуют, чтобы сдать всё сэру Джону, Пригожин критикует, потому что надо побеждать, а для этого нужно адекватно оценивать реальность», – написала она.

С ней солидарен белорусский политолог Александр Шпаковский.

«Сейчас уже поздно (хотя лучше поздно, чем никогда) формулировать адекватную политическую программу. Сейчас нужно просто побеждать, фиксировать результаты и готовиться к следующему раунду», – считает он.

Замглавы Херсонской администрации Михаил Шпир считает, что победить Россия должна не только на поле боя, но и в экономике, и поэтому критикует тезисы Пригожина о тотальной мобилизации.

«Момент, с которым категорически не согласен — предложение прекратить стройки небоскребов, укладку дорог, развитие национальных проектов и перевести всю страну на военные рельсы. Это как раз принципиальный момент, который отличает Россию от бывшей Украины. Я об этом постоянно твержу — наша сильная сторона — это возможность вести войну, не перегружая страну и не прекращая темпов экономического развития. Ведь именно прямое противостояние с Западом открыло для нас невероятные возможности роста и развитие суверенной экономики. Без сильной экономики, развития городов и повышения уровня жизни — мы эту войну не выиграем. И да, на дворе не Великая Отечественная Война. Современная война — это, прежде всего, война экономик. Если мы победим на этом поле битвы, возможно, не придется брать города в лоб, разрушая их до основания. Украинцы вместе с поляками и прибалтами посто вынуждены будут интегрироваться в наш экономический кластер, как это сейчас делает Грузия, не смотря на все протесты «гражданского общества», – написал Шпир.

Между тем, обозреватель Юрий Баранчик не сомневается, что Пригожин – как раз тот человек, который и балансирует, и укрепляет существующую систему.

«Пригожин давно в Системе (прямая связь с президентом и многими другими лицами из ближнего круга), поэтому нет никакой необходимости, как пишет коллега, его “экстренно вписывать” в нее. И я не рассуждаю в терминах “второй Навальный”, как это сегодня сделали некоторые коллеги, поскольку это накладывает совсем неправильные и неверные историческо-психологические коннотации для дня нынешнего. Наоборот, если Навальный шел “как бы” из оппозиции к власти, то Пригожин создает внутри власти оппозицию, которая готова отпочковаться как вторая партия власти. Ведь не секрет, что основная проблема политической системы России – политическая слабость партий. Подробней об этом в контексте искусственной накачки “Новых людей” писал 27 февраля. “Для формирования двухпартийной системы, типа, а-ля американо, СРЗП списывается, утилизируется или в мягком варианте утилизации объединяется с ЛДПР (и как вариант с Родиной). Затем ЛДПР и КПРФ утилизируются масштабируются в сторону уменьшения до спойлеров (по 5-7% на выборах). Параллельно “Новые люди” усиленно выводятся во вторую партию страны после ЕР. После чего “легким движением руки” бруки превращаются в шорты обходят на повороте ЕР и становятся партией №1″. И проект второй “партии власти”, которая и могла бы стать второй ногой, за все 30 лет новой России раз за разом проваливался, так и не придя к необходимым кондициям. Подробней об этом писал 17 марта. “СР и создавалась в свое время как вторая прогосударственная партия в связке с ЕР, и вместе они и должны были создать тот самый каркас двухпартийной политической системы. Владимир Владимирович должен был пойти на СР, а Дмитрий Анатольевич остаться на ЕР. Но тогда уж не помню, что не срослось, и из СР получилось то, что получилось”. Но ЛДПР, ни СР так и не смогли войти глубоко и системно в эту роль. Как по качествам лидеров их возглавляющих, так и по идеологическим – нет программы поддержанной 25-35% общества. Поэтому до сих пор коммунисты сохраняют статус второй партии страны. И это проблема. Что, нет смыслов? Нет, смыслы есть, но нет политтехнологов, которые эти смыслы могли бы облечь в партийную кровь и плоть. Поэтому то, что делает Пригожин, и что ему позволяют делать, это больше чем ЧВК и шире, чем СВО, потому что СВО рано или поздно закончится, а ЧВК поедет туда, куда пошлет Родина. Это заявка на формирование второй партии власти, как кадрово, так и идеологически, что край как необходимо стране перед тем, как будет объявлен Преемник. Напомню, что о таком сценарии я писал еще 14 января в посте «О некоторых непроговариваемых в обществе аспектах СВО. Часть вторая», где высказал идею, что неплохо было бы на базе ЧВК «Вагнер» создать отдельную патриотическую партию: «Не влить все в ЛДПР, Родину, ЕР или СРЗП, а именно создать отдельную партию, возможно, на базе ЧВК «Вагнер», в которой будет легализована идея опричнины, то есть государева ока за проворовавшейся бюрократией, чиновничеством, теми же депутатами всех уровней, олигархами, госкорпорациями и т.д. Именно такая партия государевых опричников, имея доступ к парламентской трибуне и СМИ, сможет серьезно помочь президенту и силовым структурам в борьбе с пронизывающей всю страну коррупцией, очковтирательством и враньем на всех уровнях. Даже Президенту. И народ за нее проголосует». По сути, это повторение идеи так и не сработавшего ОНФ, только в профиль и с силовой составляющей. Также была высказана идея о создании «православного и мусульманского воинства». Главное – в том посте была высказана идея создания российского аналога КСИР, спецслужбы (подвариант + распределенной по спецслужбам идеологической группы), которая будет дополнительным государевым оком внутри системы».