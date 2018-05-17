17.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Экономические связи не заставят Украину вернуться от США к России

Россия продолжает продвигать на Украине сомнительные экономические интересы вместо того, чтобы действовать методами «мягкой силы».

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

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«Мы до сих пор гордимся 30% прироста торговли с Украиной. Недавно мы на нашем комитете дезавуировали четыре закона, которые применялись в отношении поставок газовых труб. Они явно нарушали наши экономические интересы, но они применялись. Внес их известный чиновник, которого я не хочу называть, он представлял наши интересы на Украине. Вместо того, чтобы заниматься «мягкой силой», «Россотрудничеством», – сказал Калашников.

Он напомнил, что хотя Армения демонстрирует рекордный рост ВВП на уровне 7,5%, это не спасло страну от революции.

«Америка ведь газ не поставляет ни на Украину, ни в Армению, но зато активно занимается тем, чем мы заниматься отказываемся. В Армении и у нас два военных атташе, а у Америки 25. Где Армения и где США? Это тоже элемент «мягкой силы». Но денег на это у нашего министерства финансов нет. И на «Россотрудничество» нет ресурсов. Там уже четыре руководителя сменились», – сказал Калашников.