Экономика Армении рушится. Внутренние беспорядки усугубляют ситуацию

26.02.2021, Донецк, Алексей Муратов

Многие армяне не могут простить своему премьеру Николу Пашиняну потерю части территории Нагорного Карабаха.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Стоило ли ожидать восстания армянского народа против премьер-министра Никола Пашиняна? Безусловно, стоило. Ведь за два года его премьерства Армения ещё сильнее ослабла в социально-экономической сфере, в Нагорном Карабахе пролилась кровь, а часть его территории перешла под контроль Азербайджана. Пашинян, которого в 2018 году армяне называли «кандидатом из народа» превратился в «Никола-предателя». И сегодня он пытается сохранить своё премьерское кресло путём очередного обмана населения и вывода его на улицы в знак своей поддержки. Пашинян прячется за спинами простых людей, и не исключено, что в ближайшие дни мы не услышим об очередном кровопролитии – теперь уже на армянской земле.

Многие армяне не могут простить Пашиняну потерю части территории Нагорного Карабаха. На это есть объективные причины: все прекрасно помнят, как армянский премьер отдал приказ военнослужащим отступить из стратегической точки – Шуши. А позднее Никол обвинил армянскую армию в том, что приказала ему остановиться.

Новым поводом для обострения внутриполитического кризиса стал спор о целесообразности применения Арменией во время вооружённого конфликта в Карабахе оперативно-тактических комплексов «Искандер», приобретённых ранее в России. Экс-президент страны Серж Саргсян 16 февраля в интервью высказал мнение, что армянские военные должны были задействовать «Искандеры» в первые же дни боёв. Несколькими днями позднее Пашинян заявил о «неэффективности» российских комплексов и отправил в отставку первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна, который назвал слова Пашиняна несерьёзными. Премьер также заявил о намерении реформировать национальные вооруженные силы.

Затем последовали митинги «сторонников» Пашиняна, которые возглавил премьер, окружённый бригадой личной охраны. В неспокойное для Армении время он ещё сильнее нагнетает обстановку в стране, провоцируя появление жертв.

Достаточно вспомнить, что Пашинян пришёл к власти в Армении вследствие госпереворота – после так называемой «бархатной» революции. Он обещал простым людям «манну небесную», а в итоге довёл Армению и армян до положения, мягко говоря, незавидного. Экономика страны в прямом смысле слова трещит по швам. По итогам 2020 года ВВП Армении сократился на 7,6%. Внутриполитическая нестабильность ещё сильнее усугубляет экономическую ситуацию. Спасти экономику Армении, а главное, – обеспечить на армянской земле прочный мир, может только её вхождение в состав Большой России.

Но, так как Никола Пашинян – креатура Запада, он всячески препятствует воссоединению Армении с Россией. К слову, в Армении запрещено вещание российских телеканалов.

Градус напряжения в Закавказье вновь накаляется. Следует помнить, что за войнами в Закавказье всегда стояла «рука» Великобритании, которая продолжает вести против России «Большую игру». Сегодня, когда мир погружён в коронакризис, Соединённое Королевство всячески пытается стать игроком на геополитическом поле. Для этого Англия использует проверенные методы – беспорядки и огонь. Беспорядки в Армении уже есть. Будет ли огонь?..

Не стоит забывать о военном конфликте между Арменией и Азербайджаном. Да, сегодня он заморожен, но его можно сравнить с утихшим вулканом, который в любой момент может проснуться. И, устраивая уличные беспорядки в Ереване, Пашинян будит этот вулкан.

Так исторически сложилось, что мир в Закавказье всегда был обусловлен его принадлежностью к России. Чтобы прекратить хаос, который с 1991 года господствует на армянской земле, жителям Армении пора брать ответственность своё будущее в собственные руки и начинать интеграционные процессы в состав Большой России.