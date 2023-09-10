Экономика Германии отброшена на двести лет назад – израильский эксперт

Немецкая экономика переживает катастрофу – ежегодно становятся банкротами десятки тысяч предпринимателей, а повальная безработица вынуждает специалистов покидать страну.

Об этом в эфире израильскому журналисту Александру Вальдману заявил военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался перспективами Германии.

«Если Германия так будет развиваться, то она очень скоро вернётся к Германии до Бисмарка. Количество банкротств в Германии – десятки тысяч в год. Промышленность рушится, основа германской промышленности, автомобильная, рушится.

Специалисты высококлассные десятками тысяч покидают Германию, переезжают в США, Австралию – куда угодно, потому что негде работать, предприятия становятся нерентабельными», – сказал Кедми.