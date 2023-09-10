Экономика Германии отброшена на двести лет назад – израильский эксперт
Немецкая экономика переживает катастрофу – ежегодно становятся банкротами десятки тысяч предпринимателей, а повальная безработица вынуждает специалистов покидать страну.
Об этом в эфире израильскому журналисту Александру Вальдману заявил военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
Ведущий поинтересовался перспективами Германии.
«Если Германия так будет развиваться, то она очень скоро вернётся к Германии до Бисмарка. Количество банкротств в Германии – десятки тысяч в год. Промышленность рушится, основа германской промышленности, автомобильная, рушится.
Специалисты высококлассные десятками тысяч покидают Германию, переезжают в США, Австралию – куда угодно, потому что негде работать, предприятия становятся нерентабельными», – сказал Кедми.
Он подчеркнул, что без дешёвых энергоресурсов немецкая экономика обречена.
«Германия свою экономику построила на дешёвых энергоносителях из России. Теперь её экономика базируется на сверхдорогих энергоносителях, которые она вынуждена покупать у США, или даже российские, но по нерентабельной цене. И при серьёзнейших попытках США разрушить немецкую промышленность, превратив её в придаток американской», – добавил эксперт.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.