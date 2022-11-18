Экономист призвал россиян сопротивляться диктату «Мангита» и «Пятерочки»

Экономическая ситуация в России приведёт к оттоку покупателей из супермаркетов и возвращению на рынки, где зачастую можно купить более качественные продукты по менее высокой цене.

Такое мнение в эфире авторского канала Семена Уралова высказал глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наценка на сырокопчёные колбасы и карбонаты в торговых сетях может доходить до 100%, на пельмени – до 85%, на молочные продукты – от 50 до 150%. Причем больше всего накрутка на молокоемкие продукты: молоко, кефир, ряженка – в меньшей степени, масло, сметана, сыр – в наибольшей степени, – подчеркнул эксперт. – Это позволяет сетям зарабатывать миллиардные прибыли, которые они вкладывают не в производство, а в открытие новых магазинов и выдавливание региональных торговых сетей».

Супермаркеты стали диктовать свои условия последние 10 – 15 лет. Во многих городах рынки пришлось закрыть, а на их месте выстроить торговые комплексы. Но люди старшего поколения традиционно в выходные дни ходят на рынки, тогда как работающее население предпочитает в выходные отдыхать, а нужные товары приобретать после работы, когда рынки уже закрыты. К рынкам люди начинают переходить тогда, когда нужно экономить.

Засилье ритейла привело к тому, что около 40% региональных сетей «сожрали» два магната – «Магнит» и «Пятерочка». Они уже не конкурируют друг с другом, и ограничивать эту экспансию необходимо возрождением ярмарок и рынков сельхозпродукции.

«Тенденция идет к открытию небольших магазинов, тех же овощных лавок, поскольку овощная продукция в больших супермаркетах уступает по вкусовым качествам. Но и в целом у нас раньше было больше денег, и на этом целые учебники написаны, как заставить их потратить в супермаркете на ненужный тебе товар. Рынок же отличается, здесь на первый план выходит общение, это иная культура потребления», – заключил эксперт.