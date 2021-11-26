Экономист: Украина всё глубже залезает в долговую пропасть

26.11.2021  20:44 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, МВФ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса
Новости Украины

Украина должна заплатить по долгам в 2021 году 25,9 миллиардов долларов, но эти деньги стране придётся перезанимать под ещё большие проценты.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна заплатить по долгам в 2021 году 25,9 миллиардов долларов, но эти деньги...

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«Мы от МВФ получили 700 миллионов долларов – это ничего, и погоды не делают. В этом году Украина должна отдать 25,9 миллиардов долларов долгов, эти деньги нам придётся занять. Мы уже в этом году заняли 15 миллиардов. Это не только долларовые займы, но и внутренние гривневые, а всё это мы занимаем под процент, и гривневый процент может достигать 12-13 процентов годовых.

Сейчас у МВФ годовые проценты низкие, меньше одного процента годовых. Но те условия, которые мы должны выполнить, и убытки, к которым приводит выполнение обязательств перед МВФ, намного перекрывают проценты и ничтожные суммы, которые мы получаем» – сказал Скаршевский.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что киевская власть готовится подписать очередной меморандум с МВФ, по которому Украина возьмёт на себя обязательства ввести рыночную стоимость на электроэнергию, что значительно увеличит цену для населения.

Кроме того, в Киеве отметили, что все обязательства Украины перед МВФ были инициативами украинской стороны, хотя они очень невыгодны Украине.

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