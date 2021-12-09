Экономист: Украинская власть обманула, пообещав компенсировать рост тарифов

Новости Украины

Центральная власть не выполняет меморандум с властями регионов Украины о компенсации роста тарифов на газ для коммунальных нужд, предлагает регионам бессмысленные инфраструктурные проекты и выкачивает ресурсы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины.Алексей Плотников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я вам напомню вот этот так называемый меморандум с областными администрациями, о том, что рост тарифов на газ, рост иных тарифов будет покрываться из государственного бюджета. Он не выполняется. Вот его приняли, и ни к чему это не привело, это очередной показатель, когда власть обманула. В данном случае она обманула региональную власть», – подчеркнул экономист.

«А что касается всего остального – идет откачка денег из областей, идет полное изъятие тех ресурсов, которые можно было бы использовать на местах. Идея, что в каждой области будет построен аэродром, как это было еще в избирательной кампании президента либо там какие-то два аэропорта на Донбассе… Понимаете, это все стройки века, это все глобальные вещи, которые решаемы и без строительства этих аэропортов. Это не то, что приведет к повышению социального уровня жизни даже тех населенных пунктов, возле которых планирует построить аэропорты, – считает эксперт.

«Опять же, даже если использовать опыт западноевропейских стран, там закрывают сейчас аэропорты, потому что проще связать города либо скоростной железной дорогой, либо подвозить пассажиров в аэропорты соседних городов, чем в каждом городе строить полосу, строить соответствующее оборудование взлета, посадки и так далее», – сказал Плотников.