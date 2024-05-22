Экс-аналитик ЦРУ: Путин слишком умён, чтобы сейчас штурмовать Харьков

Константин Серпилин.  
22.05.2024 16:44
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Такие люди, как экс-замгоссекретаря США Виктория Нуланд и её единомышленники из  Британии и Франции очень бы хотели, чтобы РФ начала штурм Харькова, и поэтому подстрекают продолжать бить по Белгородской области, несмотря на обстановку на фронте.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Такие люди, как экс-замгоссекретаря США Виктория Нуланд и её единомышленники из  Британии и Франции...

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«Эта идея, что русские собираются напасть на Харьков – Путин сказал, что они не собираются этого делать. То, что делается сейчас – это санитарный кордон, небольшая буферная зона вокруг Харькова. У нас нет никакого плана по нападению на Харьков

Так вот, Харьков, если мне не изменяет память, это, в первую очередь, русскоязычный город, в нём проживает более миллиона человек. Хотел бы этого Путин? Что ж, он мог бы этого хотеть. Но он слишком умён, чтобы делать такие вещи до тех пор, пока он изолирует Киев и имеет эту буферную зону, которая его устраивает в этой части Украины и на границе с Россией. И их городом Белгородом, который не только был атакован артиллерией, но и подвергся нападению некоторых спецподразделений, прибывающих из Украины», – сказал Макговерн.

Он отметил, что тем не менее, ВСУ продолжают бить по Белгородской области.

«Такие люди, как Нуланд, поощряют делать это. То же самое – британцы и французы. Они пытаются заманить Путина в ловушку, они попытаются заставить его нанести ответный удар, как и положено настоящему мужчине. Но Путин слишком умён для этого.

У него есть преимущество, он может подождать. И то, как он сыграет в последующие пару месяцев во время предвыборного сезона в США, будет действительно интересно. Потому что у него есть варианты. У США их нет», – считает американский аналитик.

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