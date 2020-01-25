Экс-депутат опубликовал секретные документы: СБУ начинает спецоперацию

25.01.2020, Киев, Михаил Рябов

СБУ запускает спецоперацию против журналистов, которые разоблачают официальную бандеровскую пропаганду. Соответствующий документ – указ главы спецслужбы Ивана Баканова, друга Владимира Зеленского, обнародовал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«СБУ поступил приказ с броским названием «О защите национальных интересов на фоне возникающих информационных угроз». Согласно тексту документа, речь идет не о рядовом нормативном акте, а о масштабной кампании по переписыванию истории, которую СБУ разрабатывает по заказу действующего правительства Украины.

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Согласно приказу, теперь пропаганду будут распространять не только через провластные СМИ, но и «независимые» интернет-ресурсы, известных блогеров, а также различные исторические и политические сообщества и публичные страницы.

При этом несогласных с официальной позицией государства и тех, кто публикует материалы, «дискредитирующие исторический путь становления и развития украинского государства», будут систематически блокировать и преследовать законодательно – вплоть до обвинения администрации ресурсов в госизмене», – комментирует Журавко.