Экс-гауляйтер Тука: Русские хитростью заставляют бежать даже самые боевые бригады ВСУ

Вадим Москаленко.  
08.11.2024 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1137
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВС РФ уже начали применять тактику давления на недавно сколоченные бригады, которые в панике отступают, вынуждая под угрозой оголения флангов отходить и соседние опытные подразделения.

Об этом на канале «Новости Live» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ уже начали применять тактику давления на недавно сколоченные бригады, которые в панике...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Новосозданные бригады, набранные из людей без боевого опыта. И речь не только о солдатах, к сожалению, огромное количество офицеров командного состава тоже без боевого опыта. И когда происходит ротация, и истощённую обескровленную боевую бригаду меняют на новосозданную, то, к сожалению, мы являемся свидетелями уже нескольких похожих событий, в частности, на Донетчине, когда необстрелянные люди, без опыта, не выдерживают напора.

Русские, узнав, что на соответствующий участок прибывает новосозданная бригада, усиливают давление, вынуждая неподготовленных людей на грани паники отступать, отказываться выполнять боевые распоряжения. Таким образом, соседние боевые бригады получают оголённые фланги и оказываются в угрозе оперативного окружения, что вынуждает их тоже отступать», – рассказал Тука.

«Тезис, со слов спикера Генштаба, что только такой алгоритм – речь о создании новых бригад, позволяет латать дыры в линии фронта. Я считаю это, не хочу говорить некомпетентно, но абсолютно нелогичное объяснение, которое не соответствует действительности», – возмущался бывший чиновник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть