Экс-гауляйтер Тука: Русские хитростью заставляют бежать даже самые боевые бригады ВСУ

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ВС РФ уже начали применять тактику давления на недавно сколоченные бригады, которые в панике отступают, вынуждая под угрозой оголения флангов отходить и соседние опытные подразделения.

Об этом на канале «Новости Live» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новосозданные бригады, набранные из людей без боевого опыта. И речь не только о солдатах, к сожалению, огромное количество офицеров командного состава тоже без боевого опыта. И когда происходит ротация, и истощённую обескровленную боевую бригаду меняют на новосозданную, то, к сожалению, мы являемся свидетелями уже нескольких похожих событий, в частности, на Донетчине, когда необстрелянные люди, без опыта, не выдерживают напора. Русские, узнав, что на соответствующий участок прибывает новосозданная бригада, усиливают давление, вынуждая неподготовленных людей на грани паники отступать, отказываться выполнять боевые распоряжения. Таким образом, соседние боевые бригады получают оголённые фланги и оказываются в угрозе оперативного окружения, что вынуждает их тоже отступать», – рассказал Тука.

«Тезис, со слов спикера Генштаба, что только такой алгоритм – речь о создании новых бригад, позволяет латать дыры в линии фронта. Я считаю это, не хочу говорить некомпетентно, но абсолютно нелогичное объяснение, которое не соответствует действительности», – возмущался бывший чиновник.