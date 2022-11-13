Экс-глава ЛНР насчитал 200 тысяч наёмников в рядах ВСУ

Новости Украины

На Украине уже сотни тысяч наёмников из стран НАТО, преимущественно поляков, однако на данный момент они предпочитают маскироваться.

Об этом в интервью каналу «Ваши новости» заявил экс-глава ЛНР, российский политтехнолог Марат Баширов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, мы сражаемся с НАТО – это надо сказать честно. И хотя это такое прокси-войско, но против Херсона стояло примерно 70 тысяч наёмников. Это бывшие военные, которые служили в войсках разных стран НАТО. То есть когда принимали решение по Херсону, было понятно, что там высокомотивированные обученные войска. Это не парни, которых поймали на Крещатике или на Дерибасовской, и вдруг они стали суперпрофессионалами, это невозможно. Там была сконцентрирована именно такая группировка. … Кстати, наёмники, они вместе [с ВСУ] не живут, они все расселяются по городу. Они понимают, что если будет обнаружена какая-то казарма, то туда может прилететь ракета – бум, и сразу несколько десятков 200-х. Кстати, как правило, они снимают 1-2 этаж. То есть понятно, что ракетой поражаются в первую очередь верхние этажи. А украинские солдаты живут где-то в казармах, иначе разбегутся», – рассказал Баширов.

По его словам, более всего сейчас на Украине наёмников именно из Польши, однако пока они предпочитают не выделяться.

«Когда у Зеленского приняли закон Украины о том, что граждане Польши могут занимать государственные, военные, правоохранительные посты, их приравняли к гражданам Украины, то это уже факт, они уже там. Они просто не ходят в форме, польского войска, они ходят не в военной «цифре», а в гражданской одежде. Это тоже растворяет картинку, что они воюют против нас», – объяснил эксперт.

На уточнение, сколько же может быть наёмников на Украине, если только на Херсонском направлении было 70 тысяч, эксперт назвал внушительное число.

«Порядком 200 тысяч. То есть затраты, эти миллиардные платежи, которые идут якобы в бюджет Украины – говорят, например, мы выделили 25 миллиардов – это же деньги, которые физически команда Зеленского не видит, они идут на финансирование войны. Это выплаты этим наёмникам – раз, и второе – закупка оружия. Идёт прямое финансирование предприятий ВПК, в первую очередь, Штатов. И второе – утилизация боеприпасов, которые хранятся или хранились на складах войск НАТО в Европе. Они старые ракеты утилизируют, ВПК им поставляет новые виды, это такая мельница, которая перемалывает старые виды вооружений», – сказал Баширов.