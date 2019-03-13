Экс-командующий ВМСУ в ужасе от новых русских ракет

13.03.2019, Киев, Максим Карпенко

За последние пять лет боевой потенциал украинского военно-морского флота нисколько не увеличился, тогда как Россия обновила корабельный состав ЧФ, усилив его береговыми ракетными комплексами, современными подводными лодками и боевой авиацией.

Об этом в эфире телеканала UA:Крым заявил бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Вице-адмирал подчеркнул, что боеспособность этих средств была продемонстрирована во время сирийской кампании.

«Мы должны быть реалистами и смотреть правде в глаза – за пять лет, если проанализировать ситуацию по боевому потенциалу, то в 14-м году ВМС Украины не имело противокорабельных ракет, и в Российской Федерации были устаревшие носители крылатых ракет. Но через четыре года Российская Федерация наполнила Черноморский флот и подводными лодками, и надводными кораблями, и авиацией, которые способны нести крылатые ракеты”, – сказал Гайдук.

“Этот период Российская Федерация использовала не только накоплением носителей крылатых ракет, а и их подготовкой, и боевым применением, в том числе и в сирийском конфликте, – добавил экс-командующий ВМСУ. – В 16-м году те «Бастионы», которые появились в Крыму, которых не было до оккупации Крыма, они применялись в 16-м году по береговым целям в Сирии», – заявил Гайдук.