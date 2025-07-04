Экс-майданщик Дацюк возопил: «Не сметь Львову открывать свой рот на Одессу!»
Галичане и их бандеровская маниакальность деструктивно воздействует на подконтрольные Киеву города Украины.
Об этом на канале «Дикий-Live» заявил ранее горячо поддержавший Евромайдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда мы создали институт нацпамяти, мы начали рассматривать коллективную память только по одному признаку – национальному. Мы отказались рассматривать, что есть отдельно городская коллективная память, и она не совпадает с национальной. Что в городе Одесса одесситы хотят помнить и Екатерину II, и Жванецкого, и Высоцкого, и Пушкина. И это часть их истории города, она может не совпадать с национальными нарративами.
И не надо львовянам туда приезжать и совать туда нос. Потому что одесситы тоже могут приехать во Львов – а как вы к Петлюре относитесь, а к Бандере, а может снесём нахрен все ваши структуры коллективной памяти об этом? Но ведь одесситы не едут и не указывают львовянам, кого там надо и как.
Когда вместо того, чтобы пригласить одесситов и поговорить с ними, как они видят коллективную память своего города, они начали говорить в структуре доминирования – мы вам расскажем, какова должна быть коллективная память вашего города. Вот это и есть разрушение доверия между украинскими городами», – возмущался Дацюк.
«Одесса, которая на переднем крае от ударов в войне – против неё открывает рот Львов! Который за всю войну бомбили от силы раза четыре. Как вы можете вообще открывать свой рот? И после этого говорят, что они создают новую Украину. Какую новую Украину? Без Одессы, без Харькова, Николаева? Такую? И кто будет в этой Украине – Западная Украина? И что это будет за Украина?!
А на каких основаниях тогда Восточная Украина будет сражаться с врагом? Что вы придёте и скажете ей, как здесь всё должно быть устроено? Вы же разрушаете половину Украины. Мало того, что это делает враг, так ещё и это делаете вы», – негодовал наскакавший диктатуру рагулизма философ-майданщик.
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