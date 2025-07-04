Галичане и их бандеровская маниакальность деструктивно воздействует на подконтрольные Киеву города Украины.

Об этом на канале «Дикий-Live» заявил ранее горячо поддержавший Евромайдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы создали институт нацпамяти, мы начали рассматривать коллективную память только по одному признаку – национальному. Мы отказались рассматривать, что есть отдельно городская коллективная память, и она не совпадает с национальной. Что в городе Одесса одесситы хотят помнить и Екатерину II, и Жванецкого, и Высоцкого, и Пушкина. И это часть их истории города, она может не совпадать с национальными нарративами.

И не надо львовянам туда приезжать и совать туда нос. Потому что одесситы тоже могут приехать во Львов – а как вы к Петлюре относитесь, а к Бандере, а может снесём нахрен все ваши структуры коллективной памяти об этом? Но ведь одесситы не едут и не указывают львовянам, кого там надо и как.

Когда вместо того, чтобы пригласить одесситов и поговорить с ними, как они видят коллективную память своего города, они начали говорить в структуре доминирования – мы вам расскажем, какова должна быть коллективная память вашего города. Вот это и есть разрушение доверия между украинскими городами», – возмущался Дацюк.