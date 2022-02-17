Экс-министр обороны Украины: Русские танки покатятся с ветерком без всяких помех

17.02.2022  22:19 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

Группировка российских войск, которая стоит на границе с Украиной, в случае реального конфликта, будет задействована на последнем этапе. Сначала позиции ВСУ, командные пункты, резервы и стратегические объекты будут уничтожены армейской и штурмовой авиацией.

Об этом в эфире ток-шоу «Гордон» заявил бывший министр обороны Украины, генерал армии Виталий Радецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Группировка российских войск, которая стоит на границе с Украиной, в случае реального конфликта, будет...

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«Эта группировка, сухопутный компонент, о которой вы ведете сейчас разговор, он будет поддержан сначала армейской авиацией – это вертолеты, потом бомбо-штурмовой авиацией, военно-космическими силами в обязательном порядке. Будут поражены командные пункты, вторые эшелоны, резервы, где у нас были.

А после этого только пойдут танки, о которых говорят, что сегодня непогода влияет. Ничего не влияет – и БТРы, и боевые машины пехоты, и танки после бомбо-штурмового удара Воздушно-космических сил спокойно пойдут в наступление», – объяснил Радецкий.

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