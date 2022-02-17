Экс-министр обороны Украины: Русские танки покатятся с ветерком без всяких помех

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Группировка российских войск, которая стоит на границе с Украиной, в случае реального конфликта, будет задействована на последнем этапе. Сначала позиции ВСУ, командные пункты, резервы и стратегические объекты будут уничтожены армейской и штурмовой авиацией.

Об этом в эфире ток-шоу «Гордон» заявил бывший министр обороны Украины, генерал армии Виталий Радецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Эта группировка, сухопутный компонент, о которой вы ведете сейчас разговор, он будет поддержан сначала армейской авиацией – это вертолеты, потом бомбо-штурмовой авиацией, военно-космическими силами в обязательном порядке. Будут поражены командные пункты, вторые эшелоны, резервы, где у нас были. А после этого только пойдут танки, о которых говорят, что сегодня непогода влияет. Ничего не влияет – и БТРы, и боевые машины пехоты, и танки после бомбо-штурмового удара Воздушно-космических сил спокойно пойдут в наступление», – объяснил Радецкий.