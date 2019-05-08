08.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, США, Украина
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Экс-нардеп онемела от пожеланий США Зеленскому

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский является американской марионеткой, которая будет проводить русофобскую политику, противоречащую интересам Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявила депутат Верховной рады прошлых созывов, бывшая регионалка из команды Рината Ахметова Елена Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет никакой надежды. Нам от чего легче, когда наш президент в очередной раз не самостоятелен? Это всё равно тряпичная кукла на руке какого-то американского дядюшки Сэма, вне зависимости от того, лежит у него партбилет республиканской партии или демократической. Всё равно эти люди будут работать на интерес США, там нет ни доли украинских интересов», – отметила Бондаренко.

В качестве доказательства своих слов она привела недавно озвученные русофобские «пожелания» Конгресса США к Владимиру Зеленскому.

«Вы посмотрите один из последних документов, от которого просто онемеваешь: Конгресс недавно предъявил какие-то пожелания команде Зеленского. Четыре основных пункта, и везде Россия. У меня вопрос: «Ау, мы тут вообще кто? Таран против РФ?», – возмутилась экс-нардеп.

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