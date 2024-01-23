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Украина не имеет никаких реальных перспектив вступить в НАТО, а любые обещания по этому поводу – просто провокации России.

Об этом в ходе своего выступления в Ист-Бэй заявил бывший посол США в Саудовской Аравии, экс-советник главы Пентагона Час Фридман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет никаких реалистичных перспектив для вступления Украины в НАТО. Всем нужно чётко смотреть на факт, что позволение Украине вступить в НАТО в данный момент означает войну с Россией.

Генеральный секретарь Столтенберг заявил, что предпосылкой для членства Украины в НАТО является мирный договор между ней и Россией. Никакого такого договора пока нет и в помине», – сказал Фридман.

Он подчеркнул, что таким образом Запад провоцирует Россию на продолжение войны.

«Продолжая настаивать на том, что Украина станет членом НАТО после войны, Украина стимулирует Россию не соглашаться на прекращение войны. В конечном итоге, Украина должна будет мириться с Россией, и это в значительной степени будет происходить на российских условиях», – подытожил дипломат.