Вашингтон должен перестать бояться ядерной угрозы и пойти на эскалацию конфликта.

Об этом на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что продолжает сдерживать западную политику, в том числе и американскую – это то, что мы слишком боимся этого ядерного шантажа. Семьдесят лет продолжается эта ядерная политика, на протяжении которых были кризисы.

Вспомним, что говорили американские политики в шестидесятые – «мы не можем сделать то и то, потому что Хрущёв сбросит на нас ядерную бомбу», – сказал Хербст.