Экс-посол США убеждает Украину не бояться ядерной эскалации

Вадим Москаленко .  
11.09.2023 18:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, ЯО


Вашингтон должен перестать бояться ядерной угрозы и пойти на эскалацию конфликта.

Об этом на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон должен перестать бояться ядерной угрозы и пойти на эскалацию конфликта. Об этом на...

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«То, что продолжает сдерживать западную политику, в том числе и американскую – это то, что мы слишком боимся этого ядерного шантажа. Семьдесят лет продолжается эта ядерная политика, на протяжении которых были кризисы.

Вспомним, что говорили американские политики в шестидесятые – «мы не можем сделать то и то, потому что Хрущёв сбросит на нас ядерную бомбу», – сказал Хербст.

Он подчеркнул, что «истинные патриоты» США якобы не должны бояться ядерной войны.

«Я не говорю, что не надо серьёзно воспринимать эту угрозу. Но когда мы так говорим, то посылаем врагу опасный для нас сигнал.

Я обращу внимание, как изоляционистские настроения растут среди политиков США. Удивительно, что люди, которые говорят: «Сделаем Америку великой снова», так трясутся от угроз Путина сбросить на нас ядерную бомбу», – добавил дипломат.

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