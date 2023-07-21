Экс-представитель НАТО: «Пора сказать правду. Ситуация для ВСУ чрезвычайно тяжелая»

Ситуация на фронте для украинских войск крайне тяжелая, а Запад не поставляет ВСУ нужный объем военной техники и прочей помощи.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Табах побывал на передовой и поделился своими впечатлениями от увиденного.

«Ситуация чрезвычайно тяжелая, нет места для любезностей, для сказок и не для убаюкивания. Я считаю, что украинский народ не умрет от правды. А те, кто умрут от правды, может, им и не надо жить… А оружие обещанное, которым убаюкивали и все говорили: «Завтра-завтра» уже идет, вот, 1-го октября, вот то, вот се, вот третье-десятое». А оно не пришло и его нет. Чрезвычайно мало.

Наступательного оружия, тяжелого оружия можно сказать нет. И, как вы знаете, все войны, в которых Израиль воевал, в первую очередь должно быть превосходство в небе. Превосходства в небе Украины нет и быть не может с той авиацией, которая у них сейчас», – сказал экс-представитель НАТО.