Экс-представитель НАТО: «Пора сказать правду. Ситуация для ВСУ чрезвычайно тяжелая»
Ситуация на фронте для украинских войск крайне тяжелая, а Запад не поставляет ВСУ нужный объем военной техники и прочей помощи.
Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Табах побывал на передовой и поделился своими впечатлениями от увиденного.
«Ситуация чрезвычайно тяжелая, нет места для любезностей, для сказок и не для убаюкивания. Я считаю, что украинский народ не умрет от правды. А те, кто умрут от правды, может, им и не надо жить… А оружие обещанное, которым убаюкивали и все говорили: «Завтра-завтра» уже идет, вот, 1-го октября, вот то, вот се, вот третье-десятое». А оно не пришло и его нет. Чрезвычайно мало.
Наступательного оружия, тяжелого оружия можно сказать нет. И, как вы знаете, все войны, в которых Израиль воевал, в первую очередь должно быть превосходство в небе. Превосходства в небе Украины нет и быть не может с той авиацией, которая у них сейчас», – сказал экс-представитель НАТО.
Он подчеркнул, что Украина не может эффективно противостоять российским ракетам и ПВО.
«То есть идут оборонные операции, оружия, которое дается, – в основном это оборона и артиллерия, то есть, не наступательное оружие. Сейчас сказали, что снаряды закончились и дадим кассетные снаряды. Это не наступательное оружие – тут почему-то убеждают, что с ними они смогут разбить российскую оборону, которая уже многоэшелонированная, фортифицированная.
Эти снаряды, даже если они до чего-то и дотянутся, так это только до первой линии обороны. А фортифицированная – это уже третья или четвертая линия обороны, туда они не дотянутся. В общем, вранье народу продолжается из-за украинских СМИ», – заявил Табах.
Спасибо!
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