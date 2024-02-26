Экс-премьер Британии предложил применить 5-ю статью НАТО ради Украины

Анатолий Лапин.  
26.02.2024 19:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


Украину нужно пригласить в НАТО на грядущем саммите в Вашингтоне, который состоится летом этого года.

Об этом на форуме в Киеве заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину нужно пригласить в НАТО на грядущем саммите в Вашингтоне, который состоится летом этого...

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«Я надеюсь, что на Вашингтонском саммите будет предоставлено приглашение, и мы тогда сможем работать над какими-то положениями, связанными с 5-й статьей. Пусть не в полной степени, вы же видите, что сама статья позволяет делать что-то в дополнение к тому, что мы сейчас делаем.

Кто-то говорит, что это будет провокация в глазах Путина, это риск эскалации, наверное, Вашингтон очень беспокоится, но, по моему мнению, время отбросить этот аргумент об эскалации и провокации. Для того, чтобы эскалация стала невозможной, нужно защищать Украину как можно больше», – заявил Джонсон.

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