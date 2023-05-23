Экс-пресс-секретарь президента Украины назвал имя серого кардинала Зеленского

Игорь Шкапа.  
23.05.2023 11:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский при вынесении решений более всего прислушивается к руководителю своего офиса Андрею Ермаку.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил экс-пресс-секретарь президента Леонида Кучмы, директор информагентства Интефракс-Украина Александр Мартыненко.

Президент Украины Владимир Зеленский при вынесении решений более всего прислушивается к руководителю своего офиса...

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У него поинтересовались, каков стиль управления Зеленского сегодня.

«Он сменил стиль с командного обсуждения на самостоятельное принятие решений и требует их выполнения. В войну это нужно. Но главный риск – это совершенно новые люди, за которых он отвечает, за военное руководство, за экономическое руководство в том числе», – сказал Мартыненко.

При этом Ермака он охарактеризовал как «главного советника президента».

«Решение принимает Зеленский. А это человек, к которому он прислушивается больше всего. Андрей Борисович действительно готовит президенту разные варианты и по международным вопросам, и по внутренним. Я так понимаю, что кадры он тоже предлагает», – говорит собеседник издания.

Он не знает точно, на чем основывается доверие Зеленского к Ермаку.

«Я же в их отношениях не посвящен, не знаю. Но мне кажется, что он для него важен как старший товарищ», – резюмировал Мартыненко.

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