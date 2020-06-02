Эксперт: Аваков повсюду расставил своих псов – отставка бессмысленна

02.06.2020, Киев, Игорь Петров

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, кроме формальной власти, обладает и неформальной, основанной на том, что все ключевые посты в МВД заняли его люди.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помимо формальной структуры власти, которая прописана в Конституции, подзаконных актах и законах, всегда существует еще и неформальная структура власти.

За годы, которые Аваков возглавлял министерство, он расставил повсюду, от уровня райотделов точно, может быть ещё и ниже, своих людей, лично лояльных ему, которые в состоянии выполнять не только какие-то письменные приказы чтобы у них всегда было алиби – «вот это приказ, мне его отдали и так далее, я не виноват», но и устные его приказы.

Они любые приказы в состоянии выполнять. Поэтому какую он должность будет занимать формально – это не так уж важно. На сегодняшний день в Украине нет человека, который мог бы за считанные месяцы, придя на должность МВД на место Авакова, будь то ставленник от «слуг народа» или от кого бы то ни было еще, от группы Зеленского, квартальцев, не важно, – нет такого человека, который бы смог за считанные месяцы переформатировать эту систему.

А это означает, что даже если Аваков уйдет с поста МВД хоть наверх хоть и вниз (что практически нереально), то все равно он будет продолжать эту систему контролировать неформальными рычагами», – считает политолог.