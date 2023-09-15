Эксперт изучил отчёты западного ВПК: оружия Киеву не видать

Елена Острякова .  
15.09.2023 16:33
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Западный ВПК до сих пор не нарастил свои мощности для того, чтобы снабжать оружием Украину.

Об этом в своем видеоблоге заявил геостратег Андрей Школьников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западный ВПК до сих пор не нарастил свои мощности для того, чтобы снабжать оружием...

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«Сейчас идет попытка передачи западной техники, но ее особо нету, и – скажу вещь удивительную – и не будет. Посмотрел я по промпроизводству США и других стран. Я выборочно отсматривал компании ВПКашные, которые по любому должны участвовать. У них есть квартальные отчеты. И знаете, за последние два года у них ничего не меняется. У них выручка квартальная в той же динамике. Разница плюс-минут несколько процентов. Перевожу на русский язык: ни черта ВПК не запущен на Западе», – сказал Школьников.

Он объясняет это тем, что западный ВПК построен на капиталистических принципах. Владельцам предприятий не выгодно массовое производство недорогих и эффективных изделий, они предпочитают «универсальные» изделия с высокой себестоимостью.

«В итоге получается универсальная машина, которая проигрывает в своем классе абсолютно всем узкоспециализированным. Это как десятиборец: в каждом конкретном виде спорта он проигрывает, но если запустить по совокупности… Так проблема в том, что на поле боя не живут по совокупности», – сказал Школьников.

В отличие от России, где государство может заставить производителей нарастить мощности, западные капиталисты отказываются работать с низкой рентабельностью. Эксперт полагает, что западный ВПК сможет увеличить обороты только к концу 2024 года, но это не точно.

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