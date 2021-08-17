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17.08.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Косово, Политика, терроризм
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Эксперт: «К талибам присоединились четыре десятка косовских албанцев»

Директор Косовского института международных исследований Бедри Эльджези сообщил, что порядка 40 албанцев из Косово...

Директор Косовского института международных исследований Бедри Эльджези сообщил, что порядка 40 албанцев из Косово присоединились к талибам в Афганистане.

Об этом сообщили Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эльджези отметил, что первые косовские албанцы присоединились к (запрещенному в России) «Талибану» еще 2003-2005 годах, поле чего многие вернулись в Косово или эмигрировали в различные страны ЕС.

«Я хочу напомнить тот факт, что в американском Гуантанамо содержались албанцы. Один из албанцев, задержанных американскими военными в Афганистане, был из Македонии, долгое время находился в Косово, потом был арестован и экстрадирован в Македонию, – сказал эксперт. – Точных данных о количестве жителей Косово, присоединившихся к талибам в борьбе против поддерживаемого США афганского правительства, нет. Считается, что количество граждан Косово, присоединившихся к талибам, не превышает четырех десятков человек».

По информации Эльджези к «Талибану» также присоединилось небольшое количество албанцев из Косово, Македонии, Албании, Боснии и Герцеговины и Сербии.



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