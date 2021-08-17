Эксперт: «К талибам присоединились четыре десятка косовских албанцев»

17.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Директор Косовского института международных исследований Бедри Эльджези сообщил, что порядка 40 албанцев из Косово присоединились к талибам в Афганистане.

Об этом сообщили Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эльджези отметил, что первые косовские албанцы присоединились к (запрещенному в России) «Талибану» еще 2003-2005 годах, поле чего многие вернулись в Косово или эмигрировали в различные страны ЕС.

«Я хочу напомнить тот факт, что в американском Гуантанамо содержались албанцы. Один из албанцев, задержанных американскими военными в Афганистане, был из Македонии, долгое время находился в Косово, потом был арестован и экстрадирован в Македонию, – сказал эксперт. – Точных данных о количестве жителей Косово, присоединившихся к талибам в борьбе против поддерживаемого США афганского правительства, нет. Считается, что количество граждан Косово, присоединившихся к талибам, не превышает четырех десятков человек».

По информации Эльджези к «Талибану» также присоединилось небольшое количество албанцев из Косово, Македонии, Албании, Боснии и Герцеговины и Сербии.