Эксперт: Коломойский дважды не жилец – и для России, и для США

21.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Из всего пёстрого олигархата на Украине сейчас осталось только четыре представителя, из которых наиболее нагло пытается занять место под солнцем Игорь Коломойский.

Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» заявил директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня из этого бывшего выдающегося олигархата, который насчитывал и 10, и 15, в лучшие времена, может быть, до 20 семейств, я бы назвал просто только Ахметова, Коломойского, Пинчука, и Порошенко, естественно – людей, которые сохранили достаточно серьёзное политическое влияние и при этом серьёзные капиталы, связанные с этим политическим влиянием.

Сейчас идёт жёсткая борьба за то, чтобы остался кто-то один. Первый заявку на то, чтобы остаться в одиночестве, сделал Янукович, хотя я даже не уверен, что он понял, что сделал такую заявку, ему свернули шею, как вы знаете, в 2014 году. Второй эту заявку сделал Порошенко, ему почти свернули шею, он пока ещё трепыхается в 2019 году.

Сейчас эту заявку сделал Коломойский. Сейчас идёт борьба между Коломойским и всеми остальными, потому что до последнего момента, до парламентских выборов, ещё Пинчук и Ахметов были, в целом, объединены с Коломойским против Порошенко», – рассказал Ищенко.

Эксперт подчеркнул, что после того, как Коломойский получил в руки практически всю власть в стране, против него объединились остальные олигархи, а кроме них ещё и внешние игроки.

«Но как только парламентские выборы прошли, и они увидели, что Коломойский сделал заявку на контроль практически над законодательной, исполнительной властью, президентом, и ещё говорит, что «сейчас мы проведём перевыборы местных и региональных органов власти» – и вообще всё в стране будет под Коломойским, они просто решили, что им такой «праздник жизни» не нужен, и сейчас они объединяются против Коломойского.

Другое дело, что Игорь Валерьевич не Пётр Алексеевич, он значительно умнее, я бы даже сказал, талантливее, значительно циничнее, значительно опаснее. Коломойский толковее, умнее, хотя бы отдалённо понимает, во что он играет, хоть тоже не всегда. У него есть шанс их переиграть.

Другое дело, что, опять-таки, против Коломойского объединяются сейчас не только украинский олигархат, которому не нужен один, который их съест. Против него, как против Плахотнюка в Молдавии, уже объединяются и Соединённые Штаты, и Россия, и ЕС – им всем там не нужен один, который будет контролировать вот эту огромную «чёрную дыру», потенциально дестабилизирующую вообще весь не только европейский, евразийский континент, вплоть до Африки», – заметил Ищенко.

Политолог добавил, что Коломойский пытается договариваться со сверхдержавами, чего не мог себе позволить тот же экс-президент Украины Пётр Порошенко, что само по себе уже раздражает и США, и Россию.

«Он достал американцев ровным счётом на том же, на чём он достал Россию. Он реально считает, что он может договариваться со сверхдержавой. Лично, в единственном числе. Он до сих пор не понял, что это для него смертельно.

Простой пример, чем отличается Порошенко от Коломойского. Помните, Байден рассказывал: «Приезжаю я к ним и говорю, пока не поменяете генпрокурора, не буде вам кредита. А они мне говорят: «А нам президент обещал, а вы не президент». А я им говорю, все равно не будет. Вот у вас есть 4 часа до моего отъезда, думайте, не придумаете – ничего у вас не будет. И до моего отъезда, они поменяли генпрокурора».

Так вот, видите, они пытались тоже сопротивляться, они говорили Байдену, мол: «Ты никто, а нам сам президент обещал», но, тем не менее, до них дошло, что если Байден пошёл ва-банк, то понятно, что Обама будет на стороне Байдена, а не на стороне Порошенко с его генпрокурором.

Вот точно так же, когда Коломойский воровал «Укртатнефть», кременчугский завод на Украине, у меня были хорошие отношения с его пиарщиками, я им говорил: «Ребята, вы ему объясните, что он не понимает, вот что он лезет. С ним торговаться по этому поводу не будут». Они говорят: «Ой, ты ничего не понимаешь, он же не у Путина крадёт, а у татар». Я говорил: «Он не у Путина крадёт, он крадёт у России, и ему никто не будет уступать. Он не договорится: «Я дам половину, половину оставлю себе». И за 60%, и за 80% не договорится, он либо положит всё и компенсирует ущерб, либо его найдут и через 10 лет, и в Антарктиде, и закопают».

Уже поздно класть на место, а он ещё до сих пор этого не понял и до сих пор присылает в Москву гонцов с предложением договориться. Ну, уже на новых условиях, он же теперь хозяин Украины, он все равно присылает гонцов», – отметил эксперт.

Ищенко также вспомнил и претензии Порошенко на место под солнцем, так как тому удаётся сосредоточить вокруг себя растущий радикальный электорат.

«Вот 4 человека, из них наиболее серьёзный претендент на то, чтобы остаться в одиночестве – это Порошенко, который такую заявку уже сделал, и который, в общем-то, упорно прёт буром, он сделал ставку именно на радикальных националистов, однозначную ставку, он пытается стать для них точкой сборки. Это не такая глупая ставка, потому что при том, что они не проводят в парламент уж совсем нацистскую партию, в них тычут пальцем, говорят: «Посмотрите, они там собрали 2%, 2,5%».

На самом деле, если суммировать результат всех радикально-националистических сил, которые выступают примерно с одними и теми же заявлениями по Донбассу, по Крыму, по языку, по всему остальному – то мы получим рост примерно с 15% в 2014 году, когда они только захватили власть, до примерно 30-35% в данный момент. Это примерно уже 1/3 электората, которая, может быть, и не отдаёт себе отчёт, за кого конкретно она голосует, но, тем не менее, голосует за вполне радикально-националистические лозунги», – добавил эксперт.