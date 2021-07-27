Эксперт: «НАТО отомстит Сербии за китайские дроны»

27.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Североатлантический альянс непременно отреагирует на заявление военного атташе КНР в Сербии, полковника Ву Юнче, сказавшего после закупки Белградом партии БПЛА CH-92A, что этим сербо-китайское военное сотрудничество не ограничится.

Об этом сербской редакции радио «Спутник» заявил военный эксперт Митар Ковач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ковач уверен, что заявление китайского военного чиновника, а особенно продажа китайской военной техники Сербии – будут интерпретировать на Западе исключительно как расширение влияния Китая в Балканском регионе.

Эксперт отметил, что Сербия закупила у КНР самые технологически продвинутые дроны, которые хорошо вооружены (ракетами FT-8C), и этот факт особенно заставит нервничать Запад, хотя покупка является частью стратегии военного нейтралитета Сербии.

Он также обратил внимание на то, что НАТО не одобряет чье-либо военное присутствие на Балканах, что наиболее четко видно по реакции Альянса на военное сотрудничество между Сербией и Россией.

Он также обратил внимание на то, что НАТО не одобряет чье-либо военное присутствие на Балканах, что наиболее четко видно по реакции Альянса на военное сотрудничество между Сербией и Россией.

«Они объявили присутствие России пагубным влиянием, любая русская деятельность, даже гуманитарная, здесь не приветствуется. Безусловно, ни НАТО, ни ведущие страны Евросоюза не смотрят положительно на Китай, и его экономическое влияние, его стратегические проекты, связанные с сотрудничеством со странами Центральной и Восточной Европы. Попытка Китая более открыто представить содержание своего сотрудничества на Балканах с Сербией, конечно, будет только раздражать. НАТО будет рассматривать это как своего рода расширение влияния китайской военной силы в этой области, то есть, как стратегические намерения Китая увеличить свое военное присутствие в сфере своего экономического и экономического влияния», – добавил Ковач.

Эксперт уверен, что НАТО обязательно ответит Сербии на подобную вольность, и давление не будет выражаться открыто, но Белград наверняка столкнется с ограничениями, связанными с политикой безопасности и обороны Европейского Союза.

Сербия закупила у Китая беспилотники CH-92A, оснащенные ракетами FT-8C, но в настоящее время работает над разработкой собственного беспилотника «Пегаз». В этой связи китайский военный атташе Ву Юнче отметил, что Китай готов помочь Сербии в этом важном проекте.