Эксперт назвал места, где НАТО запустит ряд конфликтов у границ России – в добавление к украинскому

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Поскольку страны НАТО не верят в решительный ответ Москвы на военную угрозу, они попытаются разжечь ряд локальных войн на границах РФ.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил профессор, доцент кафедры международной безопасности МГУ, политолог и эксперт в области международных отношений Алексей Фененко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тревожит, что страны НАТО не верят в готовность России применить ядерное оружие. Об этом они говорили уже в начале XXI века. Основной тезис сводился к следующему: Во второй мировой войне никто не применил химическое оружие, значит, и здесь никто ядерное не применит. Почему бы ядерному оружию не разделить участь химического в новой войне? Но обратите внимание, как страны Запада постоянно тестируют Россию: удары по нашим городам – Белгороду, Шебекино, Москве, Курску, наносятся западными беспилотниками и западными ракетами, и ждут от нас реакции. А раз мы не идём на жёсткую реакцию, на Западе рассуждают, что Россия не готова применить ядерное оружие. Она же спокойно терпит обстрелы своих городов. Раз Россия не пойдёт на применение ядерного оружия, то почему бы локально не повоевать где-нибудь на Балтике, в районе Калининграда, Выборга, ещё лучше на территории Беларуси. С Украиной ещё неизвестно как повернётся ситуация, с Молдавией. То есть, почему не создать серию региональных конфликтов на базе обычных вооружений, без ядерной эскалации. Опять-таки, страны НАТО допускают такой вариант», – сказал Фененко.

Он перечислил уязвимые точки по границам России, по которым Запад может нанести удар.

«Попытка смещения режима в Беларуси, как уязвимой точке. На Западе уже открыто говорят, что Лукашенко не вечен, отчего бы не вмешаться в надежде на смену части белорусской элиты. Попытка проведения блокады или некой военной операции против Калининграда. Не начинать со вторжения авиации, а, например, с удара средствами РЭБ, и посмотреть, как на это отреагирует Россия. Финляндия. Здесь вместе с Эстонией мы можем увидеть попытки перекрыть выход с Финского залива с попыткой организации блокады Калининграда. И не забудем, что у Финляндии есть открытые претензии к России на порт Печенга. Финны никогда не забывали, что СССР лишил их выхода в Северный ледовитый океан. Если Россия будет втянута в конфликт в Беларуси и вокруг Калининградской области, то финны надеются в этот момент снова взять под контроль Печенгу. Далее, слабая точка – наша группировка в Приднестровье. Пока Одесса находится в руках Украины, наладить реальный сухопутный или морской контакт предельно сложно. Отомстить сможем, а вот спасти в случае чего – большой вопрос. Так что здесь может быть организована Украиной и Румынией попытка удара и зачистка нашей группировки в ПМР. Я бы не исключал попытки давления на турецком направлении. Попытки смены власти и приведения в Турции антироссийского режима. Дальний Восток. Здесь мы видим перевооружение Японии и попытку возможной провокации вокруг Курильских островов. И дополним это претензией Норвегии, Швеции и США на наш Северный морской путь. Это будет некая локальная акция с введением военных кораблей с одновременным дипломатическим отрицанием наших прав на СМП», – подытожил эксперт.