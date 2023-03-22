Эксперт объяснил, почему СВО не началась в 2014-м

Анатолий Лапин.  
22.03.2023 17:45
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В 2014 году Россия не ввела войска на Украину, потому что была не готова к таким масштабным санкциям и международному давлению, которое началось после объявления СВО.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил покинувший Украину политблогер Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В 2014 году Россия не ввела войска на Украину, потому что была не готова...

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По мнению Онуфриенко, начнись СВО в 2014-м, Россия осталась бы без банковской системы и продовольственной безопасности.

«Лучше всего было бы в 14-м году сразу, без проведения подобных специальных операций (это было реально) занять территорию Украины, вышвырнуть участников этого переворота и значительно меньшей кровью решить все проблемы. Сегодня мы видим, что на тот момент у России не было даже продовольственной безопасности, я уж не говорю обо всей остальной», – сказал блогер.

«Мы видим, какие санкции применялись, применяются, понимаем, что в 14-м году у нас были бы пустые полки в магазинах, обрушилась бы банковская система, не было ни карточек МИР, ничего. У нас бы просто ничего не работало. Все это понимают, к сожалению, это реальность. Очевидно, мы должны были сглотнуть, мы сглотнули и собирались с силами. Собрались, через 8 лет начали специальную военную операцию», – заявил Онуфриенко.

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